View this post on Instagram

Klarifikasi Kesehatan Umiii..💕 Elvy Tercinta, AlhαmduliLLAH❤️ saat Umiii..💕 dαη Ƙeluαrgα sudah Sehat kembali ... Ƭërimα Kαsih untuk Do’α dαη Perhatian semua ηyα ... Semogα Kedepan Qtα semuα semakin Sehαt Afiαt dalam Lindungan dan Rahmat ALLAH SWT... dan Semoga Pandemi Covid 19 ini dapat segera Berlalu dari Muka Bumi... Yα ROBB .. Hanya Kepada MU♡ kami Memohon Pertolongan dαη Pengabulan Do’α .. Aαmiiiη Yαα ROBBAL ALAMIIN♡🤲🏻❤️ ℳohoη Mααf Lαhir dαη Bαthiη .. Sαlαm sαyαηg dαη Ðöα biddo’α selαlu .. ♡BαrαkαLLAHu ŦiiǨum˚🤲🏻💖💕