Penampilan supermodel Gigi Hadid tak pernah lepas dari perhatian netizen. Bahkan, ketika hamil pun pesona Gigi Hadid tetap mengundang decak kagum netizen.

Baru-baru ini, Gigi Hadid memposting foto dirinya di akun Instagram pribadi, @gigihadid. Kakak Bella Hadid tersebut mempamerkan perut buncitnya yang semakin membesar.

Gigi Hadid memberitahukan bila foto diambil ketika usia kehamilannya memasuki 27 minggu.

"from about 27 wks 🥺💙 time flew," tulisnya dalam caption unggahan foto.

Dalam foto, Gigi Hadid dengan perut buncitnya tampak cantik mengenakan busana crop top. Penampilan kekasih Zayn Malik ini makin kece dengan bucket hat kuning.

Postingan tersebut membuat penggemarnya beranggapan Gigi Hadid telah melahirkan. Terlebih, saudari perempuannya, Bella Hadid minggu lalu menggunggah foto perut mereka berdua.

"june 11, 2020 ...🖤two buns in the oven except mine is from my burger and gigi’s is from @zayn ✨👼🏼✨ i love you both so freaking much -can’tstopcrying 🥺," tulis Bella Hadid.

Namun, Gigi Hadid dan Zayn Malik belum mengumumkan kelahiran bayi mereka. Kita tunggu saja ya Okezoners kabarnya!