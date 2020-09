Studi baru mengungkapkan, perawatan baru kanker payudara dinilai dapat membantu ribuan wanita untuk mengurangi risiko kembali terserang penyakit. Para ahli kini telah mengklaim bahwa terobosan tersebut adalah salah satu pengobatan paling menjanjikan dalam 20 tahun terakhir.

Studi ini dilakukan di 38 negara dan melibatkan 5.637 pasien untuk berpartisipasi. Pasien dengan reseptor hormon positif (HR +) kanker payudara stadium awal yang berisiko tinggi untuk kambuh diambil dalam sampel penelitian. Studi fase tiga monarchE dipimpin oleh Royal Marsden NHS Foundation Trust.

Para ahli menguji apakah pasien yang memakai abemaciclib bersamaan dengan terapi hormon mengikuti perawatan perawatan standar seperti kemoterapi, pembedahan, atau radioterapi. Mereka melihat apakah metode itu akan mengurangi risiko kekambuhan dibandingkan dengan pengobatan hormon standar.

Melansir dari The Sun, Senin (21/9/2020), studi tersebut dilakukan selama dua tahun. Para ahli juga menemukan bahwa ada penurunan 25 persen dalam kekambuhan kanker ketika abemaciclib ditambahkan ke terapi hormon standar.

Tentunya ini adalah progres yang cukup baik dibandingkan dengan terapi hormon biasa. Hanya 11,3 persen pasien yang berpartisipasi mengalami kekambuhan dibandingkan dengan 7,8 persen pada kelompok abemaciclib.

Royal Marsden mengatakan, sekitar 70 persen pasien kanker payudara memiliki tumor reseptor hormon positif. Akibatnya sebagian dari mereka memiliki risiko kambuh yang lebih tinggi dalam dua tahun pertama.

"Pasien dengan penyakit yang telah menyebar ke kelenjar getah bening, ukuran tumor yang besar pada saat diagnosis, atau peningkatan proliferasi sel dianggap berada di 'risiko tinggi' kekambuhan dan direkrut untuk penelitian,” terang pernyataan Royal Marsden.

Seorang pasien yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut, Sarah Ryder mengatakan, dia tidak merasa memiliki banyak harapan ketika dirujuk tahun lalu. Terlebih setelah mengetahui bahwa kankernya telah menyebar ke 23 kelenjar getah bening.

Namun Ryder mengatakan, ternyata penelitian ini telah membantunya percaya akan masa depan lagi.

"Saya bisa melihat putri saya tumbuh, pergi ke universitas tahun depan dan mungkin suatu hari nanti memiliki keluarga sendiri," tambah wanita berusia 57 tahun itu.

Hasil studi monarchE dipresentasikan di Kongres Virtual European Society for Medical Oncology akan dipublikasikan di Journal of Clinical Oncology. Konsultan Onkologi medis di Royal Marsden dan profesor pengobatan kanker payudara di Institute of Cancer Research, Profesor Stephen Johnston turut memberikan komentarnya.

“Penelitian ini berpotensi menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Penelitian monarchE telah memberi kami keyakinan bahwa kami akan segera dapat menawarkan pasien HR + risiko tinggi kami kesempatan yang lebih besar untuk menjaga mereka bebas kanker,” terang Johnston.

"Meskipun ada banyak kemajuan dalam subtipe kanker payudara awal lainnya seperti penyakit positif HER2, tidak ada kemajuan yang signifikan untuk kelompok besar pasien yang menderita kanker payudara reseptor hormon positif sejak akhir 1990-an ketika aromatase inhibitor diperkenalkan,” tuntasnya.