Bagi wanita, penampilan itu merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan, termasuk Audi Marissa. Perempuan yang baru-baru ini dinikahi oleh Anthony Xie dikenal gemar mengenakan pakaian yang santai namun tetap terlihat modis.

Penasaran seperti apa padu padan outfit ala Audi Marissa? Mengutip akun Instagram pribadinya @audimarissa pada Rabu (23/9/2020), berikut potretnya.

Off white look





Berpose di sebuah ruangan bergaya klasik, Audi Marissa tampak mengenakan outfit off white look. Mulai dari jaket, celana, hingga sneakersnya, semua bernuansa off white.

Namun, untuk memberikan variasi warna, Audi memilih untuk mengenakan inner bernuansa pink. Untuk menyempurnakan penampilannya, ia juga terlihat mengenakan beberapa aksesoris seperti tas, jam tangan, dan juga jepit rambut.

Netizen pun memuji penampilan Audi Marissa yang modis ini, "Kerreennn ❤️❤️," tulis akun @viyaniekitty13. Begitupun dengan netizen lain yang memuji kecantikan Audi, "Cantiknya👍," tulis akun @nurulquidha29.

Kaus dan rok jeans





Berpose mengintip dari balik pagar, pakaian kasual nan sederhana yang dikenakannya tak membuat kecantikan wajah Audi luntur, "Beautiful Lady," tulis netizen akun @richardmyers222.

Selain itu, Audi terlihat mengenakan kaus obling bernuansa putih yang dipadukan dengan rok jeans dengan aksen ruffle pada bagian bawah. Di sini, Audi Marissa juga tidak mengenakan alas kaki.

Sweater dan rok plisket Sambil duduk cantik menikmati pemandangan dari ketinggian, Audi kembali tampil dengan balutan outfit sederhana namun tetap kece. Lihat saja, ia mengenakan sweater bernuansa pink yang dapat menambah kesan manis. Selain itu, ia juga memadukan sweaternya dengan rok plisket bernuansa cokelat. Sebuah perpaduan yang pas bukan? T-shirt dress Terakhir, Audi kembali mengenakan outfit bernuansa putih. Namun kali ini, ia tampil cantik dengan balutan t-shirt dress putih yang dipadukan dengan outer berwarna serupa. Tak hanya itu, Audi juga mengenakan sepatu bernuansa putih untuk menghasilkan penampilan yang serasi. Dari keempat outfit tersebut, mana yang menjadi favorit Okezoners?