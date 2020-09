Merawat tas memang harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai mengelupas hingga berjamur. Founder and Director Zeta Bags, Trisha Amanda Ardi Chas punya tips supaya tas tetap terawat baik.

"Caranya bisa diangin-anginkan, hindari tempat lembab," katanya saat melalukan konferensi pers Inspiring Glow Session Be Productive and Less Stress During Crisis secara virtual, Kamis (24/9/2020).

Ia melanjutkan, jika tas tidak dirawat dengan baik maka akan berjamur dan ini sangat disayangkan, apalagi tas yang dimiliki untuk investasi.

"Sebagian tas untuk bergaya, investasi dan dijual lagi. Tentu harus dirawat dengan baik. Kalaunsudah terlanjur berjamur lebih baik langsung dibawa ke spa tas," ujarnya.

Oleh karenanya, menjaga dan merawat tas atau benda lainnya yang mudah berjamur harus benar-benar diperhatikan dengan baik.

Selain itu, tas kulit dan branded yang nilainya cukup fantastis harus hati-hati dalam merawatnya. "Rajin dibersihkan, atau ke spa tas agar tetap awet terjaga," tuturnya.

