Terjadinya peralihan musim (pancaroba) bisa jadi akan mempengaruhi aktivitas manusia. Kita harus tetap menjaga kesehatan saat perubahan musim dari kemarau menuju musim hujan.

Saat musim hujan tubuh bisa rentan terserang virus. Umumnya, seseorang bisa menderita flu atau pilek hingga masuk angin. Kalau kondisi kesehatan tumbang, maka aktivitas bisa terganggu.

Berikut ini adalah tips agar daya tahan tubuh Anda tetap terjaga selama musim hujan, dikutip dari Avonhealthcare.

Konsumsi Vitamin C

Vitamin C, baik dalam sumber alami atau suplemen dapat membantu mempercepat pemulihan dari serangan virus flu. Asupan sehat mengandung vitamin C dapat membantu memperkuat antibodi dan mengurangi keparahan flu. Cobalah untuk memasukan paprika, pepaya dan nanas ke dalam makanan, karena mereka sumber vitamin C yang baik.

Sediakan Payung atau Jas Hujan

Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa orang lebih sering terkena pilek saat terkena hujan? Para peneliti menemukan bahwa saat tubuh kedinginan, terutama bagian kaki, akan rentan terserang gejala flu.

Cara agar dapat menjaga kehangatan tubuh adalah membatasi aliran darah ke kaki. Gunakanlah payung atau jas hujan jika terjebak dalam hujan.

Minum Air

Saat musim hujan, mungkin Anda tidak merasakan terlalu haus karena cuaca dingin. Namun, jangan menunggu sampai merasa haus baru minum, karena mungkin saja Anda telah mengalami dehidrasi saat itu.

Tetap terhidrasi dalam suhu yang menurun akan membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Karena, Anda akan lebih sering merasa ingin buang air kecil ketika cuaca dingin.

Perhatikan Pola makan Perhatikan pola makan dan hindari makanan yang dijual di pinggir jalan selama musim hujan. Kebersihan makanan sangat penting diperhatikan, karena bukan tidak mungkin virus atau bakteri menyebar dari makanan. Karena itu, akan lebih baik untuk memasak makanan sendiri di rumah. Pertahankan dapur yang bersih untuk kebersihan makanan agar keluarga tetap sehat sepanjang musim hujan. Mandi Setelah Terkena Hujan Mengapa jika kehujanan kita harus mandi? Mandi dengan air panas atau hangat, merupakan tips untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melindungi dari kuman yang menyebabkan terjadinya infeksi di musim hujan. Gunakan Cairan Beruap dan Minum Air Hangat atau makan Hangatkan tubuh dengan mengonsumsi minuman atau makanan hangat. Teh hijau dan coklat panas adalah pilihan yang baik. Selain itu, semangkuk sup panas juga bukan ide yang buruk untuk menghangatkan tubuh. Cara ini dapat mencegah Anda masuk angin atau infeksi lain yang terjadi karena perubahan suhu tubuh. Menjaga Kebersihan Lingkungan Tetap bersih dan rapi Pada musim hujan, orang lebih cenderung tinggal di dalam rumah dan menutup jendela agar tetap hangat. Meskipun terlihat bagus dan nyaman, penting untuk dicatat bahwa kuman lebih cenderung menyebar, sehingga kebersihan adalah kuncinya. Agar Anda tidak mudah masuk angin dan tetap bersih jagalah kebersihan lingkungan dengan cara mencuci tangan secara teratur.