PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 1 Oktober sebagai International Day of Older Persons (IDOP) atau Hari Lanjut Usia Internasional. Tahun ini merupakan peringatan ke 30 IDOP dan menjadi momen yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Peringatan Hari Lanjut Usia Internasional tahun ini dirayakan bersamaan dengan pandemi virus corona Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Indonesia sendiri menyelenggarakan edukasi kesehatan yang mengangkat tema “Senior Stronger Than COVID-19”.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kelompok usia yang meninggal dunia paling tinggi yakni lebih dari 60 tahun (lansia) sebanyak 44%. Sedangkan kelompok umur 46-59 tahun sebanyak 40% dan pada umur 31-45 tahun sebanyak 11,6%.

Batasan usia lansia menurut WHO (World Health Organization) ada empat tahapan usia yaitu usia pertengahan (middle age) berusia 45-59 tahun, lanjut usia berusia 60-74 tahun, lanjut usia tua (gold) berusia 75-90 tahun dan usia sangat tua (very old) berusia 90 tahun ke atas.

Spesialis Penyakit Dalam, dr. Lazuardhi Dwipa, Sp.PD-KGer mengajak para lansia untuk tetap semangat di masa new normal. Menurutnya kelompok lanjut usia menjadi kelompok yang berisiko mengalami efek fatal jika terinfeksi Covid-19 terkhusus jika mereka yang memiliki riwayat penyakit kronis.

“Cara yang bisa dilakukan oleh para lansia di tengah masa new normal yaitu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dan tetap jaga jarak jika beraktivitas di luar rumah, olahraga ringan secara rutin,” terang dr. Lazuardhi, dalam siaran pers ‘Hari Lanjut Usia Internasional’, Minggu (27/9/2020). Selain beberapa cara di atas, dr. Lazuardhi juga mengatakan membatasi diri untuk meninggalkan rumah dan rutin mengonsumsi makanan bergizi, bisa membantu lansia untuk terhindar dari Covid-19. “Sebisanya tetap berada dan beraktivitas di rumah, membatasi berkumpul atau beraktivitas di luar rumah, tetap memperhatikan nutrisi makanan harus bergizi dan seimbang sehingga imunitas tubuh pada lansia tetap terjaga,” tuntasnya. Sekira 300 peserta lanjut usia hadir melalui daring dalam peringatan Hari Lanjut Usia Internasional. Mereka mengikuti rangkaian kegiatan di antaranya talkshow edukasi kesehatan terkait pemenuhan gizi pada lansia agar tetap sehat di new normal.