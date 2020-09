Instagram Cinta Laura sekarang ini didominasi nuansa liburan yang mengasyikan. Ia terlihat begitu menikmati setiap momen di Bali, tak terkecuali saat dirinya berfoto di pinggir kolam.

Ya, Cinta Laura memperlihatkan kecantikannya dengan mengenakan pakaian renang yang menggoda. Ia terlihat stunning dengan body goals yang banyak diimpikan kaum Hawa.

So, seperti apa pesona Cinta Laura pakai busana renang di pinggir kolam? Berikut ulasannya khusus untuk Okezoners?

1. Bra sport kuning





Di foto ini, Cinta terlihat segar sekali dengan outfit serba kuning. Dia mengenakan sepatu, celana, bra sport, hingga kacamata kuning dan ternyata kece banget, ya. Padahal, outfit semacam itu sangat jarang dikenakan Cinta.

Senyum khas Cinta ini benar-benar sulit untuk dilupakan. Netizen pun terbius akan cantiknya wajah perempuan berusia 27 tahun tersebut. "Serba kuning! Kayaknya langit bakalan cerah deh kayak warna yang dipakai kak Cinta," komen @aprilia_dwi**.

Sementara itu, Luna Maya terpantau mengomentari foto Cinta Laura ini. "You are in Bali? So Jelly," kata Luna. Lalu, Cinta merespons-nya, "Wish you were still here."

2. Dibalut sehelai kain putih

Di sini Cinta terlihat mengenakan pakaian serba putih. Lagi lagi, walau hanya bermain satu warna, tapi tampilannya selalu memukau. Kemben nude yang ia kenakan pun memberi sensasi menggoda. Kulitnya yang begitu mulus dan tubuhnya yang kencang benar-benar diimpikan banyak perempuan nih. Penampilannya pun mendapat banyak komentar dari netizen yang hampir semua terpukau akan kecantikan Cinta. @lachibolala_kim : Preety barbieย @indriiyaaaa : Knp si cantik bgt ๐Ÿ˜ @septihennieka : Lovelly,pretty like an angel.. 3. So seksi

Kalau di sini Cinta terlihat mengenakan swimsuit mauve yang sangat seksi. Kaki jenjangnya ia perlihatkan dengan jelas dan tentunya memesona. Senyumnya yang menawan pun sulit untuk diabaikan. Cinta Laura tahu betul kalau tubuhnya itu sempurna, karena itu ia pun sangat percaya diri memperlihatkannya. Positive vibes yang coba disebar Cinta pun sepertinya tersampaikan dengan baik, bukan begitu Okezoners? Nampaknya penampilan Cinta ini tetap membius netizen seperti foto-foto sebelumnya. @misssyavhira : Aduhhh gemeesss cantik bgt ka๐Ÿ˜โค @suryani1769 : Kakak Cinta cantiikk Bangeettt ๐Ÿ˜ Kyk Princeess n Queen.Love you kak๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ