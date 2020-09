Menjaga daya tahan tubuh merupakan hal yang wajib Anda dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Sebab dengan daya tahan tubuh yang kuat, Anda tidak mudah terserang penyakit.

Selain mengonsumsi vitamin atau suplemen, Anda juga bisa mengatur pola makan dengan mengonsumsi makanan sehat. Melansir NDTV pada Senin (28/9/2020), berikut 5 bahan alami yamg bisa Anda konsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh.

 

1. Jeruk

Buah jeruk kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Vitamin C membantu memproduksi sel darah putih. Sel darah putih adalah sel tubuh yang melawan penyakit. Anda bisa mencegah risiko terserang flu atau infeksi lainnya dengan mengonsumsi lebih banyak vitamin C. Beberapa makanan yang kaya vitamin C adalah jeruk, kiwi, lemon, anggur, dan masih banyak lagi.

2. Kunyit

Kunyit adalah bumbu ajaib yang sarat dengan khasiat obat. Kunyit dapat membantu Anda meningkatkan kekebalan. Itu juga sarat dengan sifat anti-inflamasi. Anda bisa menambahkan kunyit ke dalam makanan Anda dan menyiapkan teh kunyit untuk hasil yang lebih baik. Kunyit segar sangat bermanfaat untuk kesehatan Anda.

3. Yoghurt

Yogurt adalah pilihan sehat lainnya yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan kekebalan. Probiotik yang ada dalam yogurt membantu melawan infeksi. Anda bisa makan yogurt setiap hari. Tambahkan beberapa buah segar ke yogurt Anda untuk meningkatkan rasanya. Hindari makan yogurt dengan rasa atau yang mengandung lemak tinggi.

4. Teh

Teh baik untuk kesehatan Anda dalam banyak hal dan dapat meningkatkan kekebalan untuk membantu Anda melawan infeksi. Teh juga kaya akan rasa. Ini adalah cara yang bagus untuk memulai pagi Anda dengan secangkir teh.

Beberapa teh terbaik yang dapat Anda tambahkan ke dalam diet Anda untuk kekebalan yang lebih baik adalah teh hijau, teh hitam, teh jahe, teh kayu manis, teh kunyit, atau teh camomile.

 Baca juga: 5 Tanda Mantan Pacar Mau Balikan Tapi Gengsi

5. Kayu manis

Kayu manis adalah bumbu luar biasa yang menambah rasa ekstra pada makanan Anda. Kayu manis dapat membantu Anda mengelola diabetes, PCOD, infeksi, dan kesehatan jantung. Itu juga dapat meningkatkan penurunan berat badan. Tambahkan kayu manis ke dalam makanan Anda dan perkuat sistem kekebalan tubuh Anda.

(DRM)