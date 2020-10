Pakai batik tidak melulu terlihat kolot atau tua. Jika Anda bisa memadupadankannya dengan baik, maka kain batik bisa terlihat keren dan nuansa edgy-style bisa tercipta. Begitu juga yang coba dilakukan Dian Sastrowardoyo.

Aktris cantik berwajah sangat ayu itu selalu bisa memoles kain batik tradisional menjadi sesuatu yang terlihat kekinian atau dalam dunia mode di sebut bergaya edgy. Cara padupadan yang diterapkan Dian pun tidak terkesan monoton.

Nah, di artikel ini Okezone coba membahas 3 edgy style ala Dian Sastro yang bisa banget Okezoners tiru. Penasaran seperti apa?

1. Outer batik

Jika Anda ingin terlihat casual dengan batik, maka gaya yang satu ini bisa dipilih. Jadi, gunakan outer batik yang kemudian dipadupadankan dengan gaya santai, misalnya kaos dan celana jeans.

Supaya kesan casual semakin terlihat, Anda bisa sekali menggunakan sneakers kesayangan. Dengan item fashion ini, dijamin gaya Anda bisa dilirik banyak orang.

Dian Sastro bahkan tidak memberi gaya da rambut dan wajahnya, ini memberi kesan santai yang benar-benar nyata. Meski begitu, kecantikannya tidak bisa ditutupi. "Cantik, keren, dan mempesona," kata @jack.juli**.

2. Rok batik





Gaya edgy lainnya yang bisa dicontoh dari Dian Sastrowardoyo adalah pakai rok batik. Style seperti ini sangat direkomendasikan buat Okezoners yang ingin tetap terlihat cantik tapi casual dengan batik. Jadi, rok batik tinggal dipadukan dengan kaos putih dan sneakers putih saja.

Agar tampilan lebih menarik, Anda bisa gunakan jam tangan putih dan juga hand bag yang manis. Gaya ini benar-benar dijamin bikin Anda auto keren. "Like the style and colours," ungkap @aria_stone_*****.

3. Edgy-glamour





Kalau dilihat sekilas, mungkin Anda beranggapan gaya yang satu ini cukup formal. Tapi, kesan edgy diperlihatkan Dian dengan penggunaan dress-top dengan cuttingan masculine dan ada aksen di bagian dada yang membuat baju tersebut sangat edgy.

Dia padukan dengan kain batik tradisional dan heels yang cantik. Untuk memberi kesan mewah, dia gunakan kalung, anting, dan gelang berlian putih yang benar-benar shinning. Tampilannya semakin oke karena rambutnya disanggul nih. Wah benar-benar cerdas memadukan unsur tradisional dengan modern style.