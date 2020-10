Mantan Menteri Perikanan dan Kelauatan Susi Pudjiastuti selalu punya cara untuk menggaet atensi publik. Bukan cuma soal kebijakannya kala masih menjadi menteri, tetapi tampilan nyentriknya kerap dipuji netizen.

Nah, belum lama ini Susi Pudjiastuti tampil di Instagram mengenakan dress batik rancangan desainer Anne Avantie. Kedua perempuan hebat itu memang dikenal bersahabat, buktinya Susi Pudjiastuti pernah tampil di runway Anne Avantie di Jakarta Fashion Week beberapa tahun lalu.

Gaya Susi mengenakan dress batik pun tidak seperti model biasanya. Lagi-lagi dia punya gayanya sendiri dan itu yang membuat gaun rancangan Anne Avantie yang biasanya terlihat anggun, kini malah bernuansa edgy dan memesona.

So, berikut ini gaya Mantan Menteri Susi Pudjiastuti berbalut dress batik rancangan Anne Avantie:

1. Di atas kapal kayu





Kesan pertama yang terlihat dari foto ini adalah super keren. Bagaimana tidak, Susi yang begitu dekat dengan nelayan tampil sebagai model di atas perahu kayu nelayan. Namun, gayanya tidak biasa, dia mengenakan gaun besar dengan rok berlukiskan batik nan indah.

Kacamata hitam, anting emas yang besar, dan rambut merahnya menjadi ikon Susi Pudjiastuti yang tak dimiliki orang lain. Benar-benar seperti model profesional, ya. Netizen pun memuji pesona Susi di foto ini;

"Mau gaya apapun, terus dilihat dari sudut manapun, bu Susi keren abis," ungkap @lilaindrij***.

"Wah ibu keren deh! Looks so much younger, lho," tulis @pertiwi*****.

"Super kereeeeen," komen @olvi_pristi***.

2. Super cool!





Siapa yang menyangka kalau Susi Pudjiastuti bisa bergaya layaknya model profesional seperti ini? Dia berdiri tegak di dekat lautan lepas, laku melempar tubuhnya ke arah belakang dan terlihat postur tubuh yang sangat bagus dengan tampilan gaya yang keren.

Dress batik yang dia kenakan terlihat keren dengan padupadan rok hitam dan masker batik. Heels block hitam yang dia kenakan pun semakin memberi kesan keren. Kacamata hitam sudah pasti ada di sana. Benar-benar kereeeen!