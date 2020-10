Sedang rajin membagikan foto berbusana terbuka, Cinta Laura menyelipkan satu foto yang memperlihatkan keanggunan dirinya. Meski begitu, kesan menggoda terlihat jelas dari busana yang ia kenakan.

Ya, Di foto ini, Cinta Laura mengenakan dress menerawang yang membuat tubuhnya terekspos dengan bebas. Tidak hanya itu, Anda pun akan dibikin terkesima dengan tubuh Cinta yang terpahat dengan sempurna alias body goals!

Nah di artikel ini Okezone coba menjelaskan lebih detail seperti apa pesona Cinta dengan gaun menerawang tersebut. Berikut ini ulasannya:

Kita mulai dari busana yang dia kenakan. Cinta memilih mengenakan dress menerawang dari koleksi Maison Baaz Couture yang sangat menggoda. Dress hitam dengan detail brokat dan manik-manik di atas desain brokat membuat Cinta terlihat seksi.

Jika diperhatikan dengan detail, Anda mungkin mengira kalau Cinta tidak mengenakan pakaian dalam sama sekali di balik balutan dress hitam ini. Karena begitulah kesan yang ingin diperlihatkan si desainer.

Gayanya semakin ciamik dengan jam tangan Bulgari yang langsung menyorot pandangan. Bagaimana tidak, jam tangan model melilit layaknya ular tersebut diperlihatkan Cinta dengan pose yang luar biasa.

Baca Juga : Potret Cantik Naomi Zaskia Mantan Kekasih Sule Pakai Bikini

Tidak hanya itu, makeup dan tatanan rambutnya pun stunning dan gorgeous banget! Jadi, di sini Cinta dibuat lebih fierce dengan bold makeup di area pipi dan rahangnya. Semenetara itu, matanya dibuat lebih besar dengan permainan eyeliner dan shadow yang cantik berkat tangan Bubah Alfian.

Rambutnya pun tentunya memberi kesan maksimal dari konsep yang coba diperlihatkan Cinta. Rambut coklat gelap tersebut terurai bebas daengan tambahan pose tubuh yang seperti ini, membuat tampilan secara keseluruhannya super gorgeous.

Lantas, bagaimana netizen menilai foto menggoda dari Cinta Laura ini?

"Bidadari salah tempat nih! Bukan di bumi harusnya, tapi di khayangan," komen @ndary_pau***.

"So pretty! Oh my god," puji netizen lain, @xolovede****_debo*****.

(hel)