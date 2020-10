Jika Anda termasuk orangtua yang tidak begitu kreatif dalam membuat permainan untuk si kecil untuk mengisi waktu di rumah saja, maka solusi yang bisa ditawarkan adalah membacakan si anak buku. Cara ini tidak hanya bisa mendekatkan Anda dengan si kecil, tapi sangat bermanfaat untuk tumbuh kembangnya.

Ya, dengan rutin membacakan buku untuk si kecil, Anda secara tidak langsung meningkatkan kemampuan IQ-nya. Hal ini sesuai dengan hasil studi yang dilakukan Harper Collins and U.S. Departement of Education, "Membacakan si anak buku dapat membantu meningkatkan IQ anak hingga 6 poin."

Tidak hanya itu, menurut laporan yang sama, orangtua yang gemar membacakan anaknya buku membuat si kecil punya kesempatan 1 tahun lebih maju dibandingkan anak yang tidak dibacakan buku. Lalu, membacakan buku kepada si anak setidaknya 15 menit per hari akan memperkaya kosa kata anak hingga 1 juta kata setiap tahunnya.

Baca Juga : Padu Padan Kemeja Kekinian ala Cinta Laura, Kece Abis!

Lebih jauh lagi, menurut Head of Early Education and Development Tanoto Foundation Eddy Henry, membacakan si kecil buku akan membuat dia semakin dekat dengan Anda. Ya, adanya buku di antara Anda dan si kecil membentuk bonding yang kuat.

"Membacakan buku cerita itu berfungsi mendekatkan Anda sebagai orangtua dengan si anak. Ini secara linear tentunya membentuk bonding yang kuat di antara orangtua dan anak. Jadi, anak di usianya yang masih kecil sudah diberi asupan kemampuan sosial dan emosional yang baik. Karena itu, amat sangat penting yang namanya literasi sejak usia dini," ujar Eddy.

Nah, di masa pandemi seperti sekarang, sangat pas sekali momennya untuk memulai kebiasaan membacakan buku untuk si kecil. Jadi, Anda pun memastikan kegiatan hariannya dia selama pandemi tidak dihabiskan sekadar main-main saja.

"Salah satu kegiatan yang bermanfaat di masa pandemi seperti sekarang adalah membaca buku. Terlebih, saat sebagian besar sekolah tutup dan membuat si anak hanya di rumah, buku dan bahan bacaan lainnya menjadi salah satu kekuatan utama saat masa isolasi," terang Presiden Direktur Big Bad Wolf Indonesia Uli Silalahi, menurut keterangan tertulisnya. Uli pun percaya bahwa dengan buku, orangtua dan anaknya akan semakin erta hubungan di antara mereka. Tidak hanya itu, buku pun akan memperluas cakrawalan pengetahuan si anak dan juga merangasang daya pikiran dan kreativitas anak. "Jadi, baca buku itu bukan menghilangkan kebosanan, tapi punya manfaat yang baik untuk kesejahteraan mental dan kesehatan tubuh juga," katanya. Jika Anda merasa sulit untuk mendapatkan buku di toko, maka solusi yang bisa diambil adalah membelinya secara online. Ya, pasar buku online sekarang semakin menjamur dan salah satu yang sudah banyak dikenal publik adalah Bazar Buku Online Big Bad Wolf di Tokopedia. "Dengan adanya solusi belanja buku online ini, diharapkan dapat menjadi salah satu wadah untuk menyebarluaskan wawasan ilmu pengetahuan dan mengajak masyarakat semakin mencintai buku. Terpenting, mengisi aktivitas di masa pandemi dengan hal yang positif," tambah Uli.