TIDAK dapat dipungkiri, teh dan kopi merupakan jenis minuman yang paling banyak dikonsumsi oleh orang-orang di seluruh dunia. Biasanya, kopi atau teh dikonsumsi pagi hari sebelum melakukan aktivitas.

Kopi dan teh disebut sebagai minuman yang paling banyak dikonsumsi kedua di dunia setelah air putih. Pasalnya, baik teh maupun kopi memiliki beragam varian, yang menggambarkan ciri khas daerah masing-masing.

Selain itu, baik kopi dan teh sendiri memiliki teknik pengolahan dan cara penyajian yang beragam. Perbedaan cara penyajiannya makin menambah kekayaan cita rasa dari teh dan kopi tersebut. Kedua rasa yang berbeda tersebut dipercaya menjadi pemicu perbedaan karakter dan sifat dari masing-masing penikmatnya.

Di Amerika Serikat pernah dilakukan penelitian kepribadian di atara kedua penggemar teh dan kopi ini dengan melibatkan lebih dari 75 persen koresponden yang meminum secangkir kopi atau teh pertama mereka sebelum jam 8 pagi.

Dari hasil penelitian itu ditemukan bahwa peminum teh lebih cenderung Ekstrover dibandingkan peminum kopi yang cenderung Introver. Orang yang rutin meminum kopi akan lebih cepat untuk tertidur dibandingkan dengan yang suka meminum teh.

Karena peminum kopi menjadi mudah tidur, hal itu yang mungkin membantu mereka bangun dengan alarm pertama di pagi hari dan menjadi orang yang lebih tepat waktu. Menurut peneitian, penggemar kopi lebih cenderung mengatakan bahwa mereka merupakan orang yang ‘selalu’ tepat waktu.

Oleh karena itu peminum kopi cenderung merupakan ‘morning person’, dibandingkan peminum teh yang cenderung menjadi ‘night person’ dan akan menjadi lebih pendiam di pagi hari.

Ketika diminta untuk memilih jenis hiburan yang mereka tonton di TV, peminum teh lebih cenderung memilih menikmati The Walking Dead, Friends, dan The Big Bang Theory di TV, sementara penggemar kopi lebih menyukai Grey’s Anatomy, The Office, dan Seinfeld.

Begitu juga dengan selera musik di antara kedua kelompok ini berbeda. Responden yang meminum kopi setiap pagi mengatakan bahwa mereka lebih suka mendengarkan musik punk, rock, blues, dan jazz. Sedangkan penggemar minuman teh lebih menyukai musik klasik, country, pop, atau hip-hop / rap. Yang menarik lainnya, dari penelitian tersebut ditemukan bahwa para penikmat kopi di pagi hari akan cendeung lebih menyukai anjing dibandingkan penikmat teh yang akan lebih menyukai kucing. Pada penelitian itu diketahui penggemar teh lebih menyukai makanan manis dan lebih mungkin untuk menambahkan gula atau madu ke minuman mereka. Mereka aka cenderung meminum teh secara langsung ketika kondisi masih panas dibandingkan dingin. Kafein juga menjadi salah satu alasan utama beberapa orang beralih dari meminum kopi ke teh, karena menurut mereka kopi mengandung terlalu banyak kafein. Jadi apakah Anda termasuk penikmat teh atau penikmat kopi di pagi hari? Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.