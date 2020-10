Hubungan percintaan Chelsea Islan dengan kekasihnya, Rob Clinton, tidak seperti pasangan selebriti lain. Mereka jarang sekali mengumbar-umbarkannya ke publik, meski di media sosial masih kerap kita melihat keduanya bermesraan.

Gaya pacaran yang coba diperlihatkan Chelsea Islan dan Rob Clinton pun cukup unik. Mereka jarang sekali memperlihatkan kemesraan seperti orang-orang seusianya. Namun, Chelsea akhirnya mau membagikan foto bersama pacarnya itu di Instagram.

Foto tersebut Chelsea bagikan pada 17 September. "Everything is all cool," tulis Chelsea di keterangan foto. Sang pacar pun terlihat merespons foto tersebut dengan menuliskan komentar. "emotikon eyes love," tulisnya. Netizen pun nampaknya menyukai pasangan ini dan mengatakan mereka pasangan yang serasi, "Pasangan serasi bahagia selalu sis 😍😍😍," ujar akun @lili.oktaviaa.

Bisa dijelaskan sedikit, di foto ini Chelsea terlihat memberikan tatapan fierce tepat ke arah kamera. Sementara itu, Rob menutup matanya dengan kacamata hitam dan meletakkan tangannya di bawah dagu.

Ya, wajar saja kalau Chelsea membubuhkan keterangan foto seperti itu, karena keduanya sama-sama punya tatapan dingin dan flat banget. Meski begitu, keduanya terlihat serasi sekali, ya.

Setelah itu, publik pun penasaran dengan cara mereka menebar kebahagiaan bersama dan dilihat dari akun Instagram @robclintonkardinal, berikut beberapa momen romantisme dia dan sang pacar yang diketahui adalah politisi muda.

1. Traveling bareng





Ya, aktivitas yang mereka lakukan bersama salah satunya adalah traveling bareng. Bisa dilihat, saat jalan-jalan bersama keduanya menggemaskan sekali. Keduanya pun terlihat mengenakan pakaian yang serasi mesti tidak sama. So cool!

2. Datangi ulang tahun adik Rob





Chelsea memang terlihat sudah begitu dekat dengan keluarga Rob. Saking dekatnya, Chelsea digandeng Rob untuk datang merayakan ulang tahun adiknya, Cinta Clinton, yang ke-17. Terlihat sekali di foto ini mereka bahagia, ya.

3. Acara keluarga

Lagi dan lagi, Chelsea terlihat menghadiri acara keluarga Rob. Mereka mengenakan kostum seperti raja dan ratu dan Rob terlihat menggendong anak perempuan yang menggemaskan. Keduanya menebar senyum tanda bahagia pastinya. 4. Cium rambut!

Duh, kalau yang ini tentunya momen mereka menikmati hari-hari bersama. Bisa dilihat, Chelsea memamerkan wajah menggemaskan ke arah kamera, sedangkan Rob mencium rambut Chelsea. Lucu banget kan mereka?