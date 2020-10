Aura kecantikan Cinta Laura sulit untuk dipalingkan. Pelantun Cloud9 tersebut selalu bisa memanjakan pengikutnya di Instagram dengan foto-foto yang menarik, yang terbaru pesona dia berpenampilan sangat menggoda.

Sebelum dia membagikan foto mengenakan dress menerawang yang super sensual, dia membagikan foto bergaya ala-ala gadis Latin yang memang terkenal dengan aura seksinya. Cinta Laura pun terlihat sangat menawan di sini.

Di foto-foto ini, dia memainkan gaun berbahan light tersebut dan seperti ingin memperlihatkan kaki jenjangnya yang begitu indah, makanya dia naik-naikan dress tersebut. Benar-benar sangat menggoda. So, berikut ini beberapa potret Cinta Laura berpose menggoda:

1. Wajah fierce

Cinta Laura benar-benar tampil berbeda di sini. Ia yang biasa terlihat sangat casual cenderung boyish, terlihat super sensual dengan tatapan mata sayu dan wajah fierce super cool. Ditambah lagi tatanan rambutnya yang terurai seperti ini, bikin dia semakin menggoda.

Jika Anda memerhatikan lebih detail, di foto ini Cinta mengenakan banyak sekali perhiasan. Ya, ada dua kalung, anting berlian, jam tangan mewah dan gelang, serta empat cincin. Ayu Dewi sampai berkomentar 'Gorge' untuk foto yang satu ini.

"Cantik bangettt Queen 🔥🔥#cintalaurakiehl," tulis netizen akun @cinta.laurafamily.

2. Pose berdiri yang menggoda

Cinta Laura benar-benar tahu bagaimana cara memikat hati. Masih dengan tampilan wajah fierce dan bergaya ala Latin, dia di sini mengeksplor gaunnya dan membuat kakinya yang seksi terpampang. Benar-benar menggoda, ya!

3. Queen of Universe





Bukan Cinta kalau tidak bisa menghipnotis para pria dengan aura kecantikannya. Tidak ada yang bisa dikomentari dari foto ini selain dia begitu sempurna dengan gayanya ini.

Cinta pun sangat berani untuk memamerkan paha mulusnya tersebut di Instagram. Dia memamerkan bagain tubuhnya tersebut dengan menaikan bagian bawah dressnya hingga di paha bagian atas.

Komentar netizen pun kebanyakan terpukau dengan pesona Cinta ini;

"Queen of Universe," kata @rahmat_ki***.

"Kak Cinta selalu berpenampilan cantik dan anggun karena wajah cantiknya kak Cinta, pose, dan pilihan fashionnya sangat indah dan menarik untuk dilihat," komen @ilhamjaris**.

"You're the queen Cinta," puji @iamaguswan**.

"I love this photoshoot. OMG! The colour is so lit," terang @riskamel****.