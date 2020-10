CABAI memang menjadi bumbu masak yang cukup banyak digunakan orang. Beberapa daerah bahkan harus menggunakan cabai sebagai bahan dasar masakan mereka.

Rasanya yang pedas membuat cabai digemari mereka yang menyukai makanan pedas. Cabai pun memberikan rasa tersendiri dalam sebuah rasa yang sulit digantikan.

Tapi, selain pedas ternyata cabai juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Lalu apa saja manfaat cabai bagi kesehatan? Simak yuk seperti dilansi dari NdTV.

Turunkan kadar gula darah

Mengonsumsi cabai memiliki dampak yang sangat positif pada orang-orang yang kelebihan berat badan atau menderita diabetes. Tim peneliti di The University of Tasmania, yang menerbitkan American Journal of Clinical Nutrition, pada Juli 2006, menemukan bahwa makan cabai dapat membantu mengontrol kadar insulin secara signifikan setelah makan.

Mengurangi peradangan

Capsaicin dikenal mengandung Neuropeptida yang terkait dengan proses inflamasi. Perubahan cabai terkait dalam protein plasma telah dilaporkan pada pasien dengan penyakit auto-inflamasi seperti rheumatoid dan arthritis.

Asupan cabai secara teratur dapat membantu meminimalkan efek penyakit ini pada tubuh. Capsaicin juga berfungsi sebagai pereda nyeri yang efektif tanpa efek mati rasa yang biasanya dikaitkan dengan anestesi.

Melancarkan saluran pernapasan

Cabai sangat bagus, cepat dan efektif memperlancar saluran hidung Anda. Apalagi saat sedang flu, maka sup pedas membuat hidung terasa plong. Ini memungkinkan Anda untuk bernapas lebih mudah.

Menjaga kesehatan hati

Cabai dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan bertindak sebagai pengencer darah untuk membantu melindungi manusia terhadap stroke. Mengonsumsi makanan dengan cabai setiap hari akan bermanfaat bagi kesehatan hati Anda.

(mrt)