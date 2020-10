Apakah Anda termasuk orang yang bisa minum kopi meski belum sarapan? Atau memang harus sarapan dulu baru minum kopi?

Peneliti terbaru menjelaskan bahwa minum kopi sebelum sarapan akan memberi dampak buruk pada kesehatan seseorang. Karena itu, sangat disarankan bagi Anda penikmat kopi untuk minum cairan pahit tersebut sesudah sarapan.

Penelitian terbaru itu dilakukan di Center for Nutrition, Excercise, and Metabolism di University of Bath, dan menemukan bahwa minum kopi setelah sarapan lebih baik dalam menjaga kadar gula darah yang sehat sehabis bangun tidur. Sebaliknya, minum kopi sebelum sarapan akan memberi dampak negatif pada kontrol glukosa darah.

"Sederhananya, kontrol gula darah kita terganggu ketika hal pertama yang bersentuhan dengan kopi, terutama setelah tidur yang terganggu. Kita bisa memperbaiki kondisi tersebut dengan makan dulu baru minum kopi jika dirasa masih membutuhkannya," kata Profesor James Betts, Wakil Direktur Center for Nutrition, Excercise, and Metabolism University of Bath.

Penelitian yang dipublis di British Journal of Nutrition itu, para peneliti menggunakan 29 pria dan wnaita sebagia subjek studi. Mereka dipelajari dalam tiga malam yang berbeda, diketahui salah satu malamnya tanpa gangguan.

Kemudian, mereka diminta untuk minum minuman yang manis di pagi hari. Sementara itu, ada momen saat subjek studi diminta untuk bangun setiap lima menit sekali dalam sejam, dan mereka diberikan minuman yang manis di pagi hari, dan diberikan kopi hitam 30 menit sebelumnya.

Para studi penelitian pun kemudian menjalani tes darah sebelum dan sesudah menelan apa pun. Hasil studi menunjukkan bahwa partisipan yang minum kopi sebelum minum minuman yang mabis kadar glukosa darahnya meningkat sekitar 50 persen. Beda dengan mereka yang minum kopi setelah sarapan yang tidak memperlihatkan efek negatif pada kadar glukosa atau respons insulin. Dijelaskan New York Post, meskipun studi ini sangat terbatas dan perlu dilakukan studi lebih lanjut, para peneliti yakin bahwa minum kopi sebelum sarapan dapat membatasi kemampuan tubuh memproses gula segera setelahnya. "Meski banyak yang harus dipelajari entang efek tidur pada metabolisme kita, seperti seberapa banyak gangguan tidur yang diperlukan untuk mengganggu metabolisme dan apa implikasi janga panjangnya, serta bagaimana olahraganya, tapi studi ini dapat membantu mengatasi hal-hal tersebut," kata Harry Smith dari Departemen Kesehatan di Bath.