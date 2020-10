Nama Renatta Moeloek jadi perbincangan publik belakangan ini berkaitan dengan kasus dirinya dijadikan fantasi seks online. Ya, ada akun Twitter yang memasukkan dirinya sebagai daftar perempuan yang dijadikan fantasi seks.

Renatta Moeloek pun didesak untuk melaporan akun tersebut. Tapi, tampaknya Juri Master Chef Indonesia tersebut tidak terlalu menanggapi serius akun tersebut.

Di Twitter, Renatta hanya memberikan keterangan begini, "Baru aja buka Twitter, udah dikirim beginian. Barbar juga, ya, Twitter," tulisnya.

Di sisi lain, Renatta memberikan komentar terhadap cuitan netizen yang mencoba untuk melindungi Renatta dan mencoba bantu untuk kejar siapa pelakunya. "Enggak usah, orang enggak kenal juga. Saya mendingan jualan panci," kata dia.

Terlepas dari itu, Renatta Moeloek memang memiliki kharisma yang tak dimiliki perempuan kebanyakan. Ia menunjukkan sisi cuek dan tak ragu untuk terlihat sedikit jutek ke depan publik. Meski begitu, ia tetap ramah dengan pengikutnya di media sosial.

Selain itu, dia pun punya paras yang sangat menawan dan itu salah satu alasan kenapa dia jadi idola banyak orang. So, berikut ini beberapa potret cantik Renatta Moeloek;

1. Suka tampil bare face

Karena sifat cueknya, Renatta tidak segan untuk memperlihatkan wajah tanpa makeup ke depan publik. Dari foto tersebut, kita bisa lihat kalau wajah Renatta memang cantik natural. Selain itu, banyak netizen menyebut Renatta Moeloek mirip dengan tokoh Mulan di film Disney yang diperankan oleh artis Liu Yifei.

"Mulan Indo 😭😭😭😭😭," tutur @ancelinlim.

"@as_sanusi01 mirip mulannnn kannn," komen @ansfvbu

"Lbih mirip mulan," tulis @riskania96

2. Punya tatapan mata yang tajam

Renatta punya tatapan mata yang begitu tajam. Saat memerhatikan sesuatu, ia bisa begitu seriusnya dan tak heran banyak yang kemudian beranggapan dia jutek. Padahal, ya, memang cara menatapnya seperti itu. Hal tersebut malah jadi kekuatan dirinya dalam memancarkan kepribadiannya yang luar biasa. Cantik banget kan?

3. Tampil cuek

Sekali lagi, bukan Renatta namanya kalau tidak tampil cuek di depan kamera. Lihat saja foto ini, ia mengenakan mini dress hitam dipadukan dengan sneakers putih. Uniknya, dia tetap mempertahankan wajah bare face dengan outfit seperti itu. Gemas!

4. The only one!





Ya, satu-satunya juri perempuan di Master Chef Indonesia, membuat Renatta bersinar. Di foto ini, bisa kita liat kalau Renatta pun memiliki aura seksi yang menarik, terlebih slit dress yang dia kenakan dengan potongan androgini di sisi lainnya membuat gayanya benar-benar keren. "The best ever!" kata @frtz**.

5. Lebih suka pakai sneakers





Saat di depan kamera, Renatta akan terlihat anggun tapi tetap terkesan boyish. Tapi, kalau kamera sudah mati, dia akan lepas heels-nya dan mengganti alas kakinya dengan sneakers. Ya, itulah Renatta Moeloek dengan keunikannya. Keren!

Pada penampilannya ini, masih ada netizen yang menyebut Renatta Moeloek mirip dengan tokoh Mulan lho.