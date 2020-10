Virus corona yang bisa mengancam kematian telah membuat takut banyak orang. Bahkan, kematian akibat komplikasi Covid-19 pun masih saja terjadi di banyak negara.

Virus yang sudah eksis Desember 2019 ini diketahui dapat menyerang organ-organ penting di dalam tubuh yang bisa sangat membahayakan kesehatan. Otak bersama dengan organ lain seperti jantung, paru-paru bisa sangat terpengaruh.

Seiring waktu, para peneliti baru menemukan bahwa otak sangat rentan terhadap Covid-19. Sebuah studi penelitian baru menunjukkan bahwa sakit kepala ringan hingga sedang bisa menjadi gejala neurologis yang berhubungan dengan virus.

Sakit kepala mungkin tampak normal bagi Anda karena orang biasanya mengalami sakit kepala setelah hari yang menegangkan atau jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan dan mengganggu Anda. Namun, belakangan ini, mungkin itu belum semuanya. Kepala Anda yang berdenyut-denyut bisa menjadi tanda kasus Covid-19 yang memburuk.

Melansir Times of India, sebuah penelitian diterbitkan dalam jurnal Annals of Clinical and Translational Neurology pada 5 Oktober, termasuk survei yang dilakukan di antara 509 pasien Covid-19 di berbagai rumah sakit Northwestern Medicine di Chicago.

Ditemukan bahwa hampir 38 persen dari pasien ini mengalami sakit kepala di beberapa titik setelah memiliki riwayat Covid-19. Orang-orang juga lebih mungkin menghadapi gejala neurologis selama perjalanan penyakit mereka.

Igor Koralnik, rekan penulis studi dan MD yang mengawasi Klinik Neuro Covid-19 di Rumah Sakit Memorial Northwestern, mengatakan, ini adalah studi pertama dari jenisnya di Amerika Serikat.

"Hanya ada dua makalah lain yang diterbitkan yang menjelaskan prevalensi manifestasi neurologis pada pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit di China dan Eropa," terangnya.

Studi melaporkan bahwa hampir 82 persen pasien yang menderita virus corona mengalami gejala neurologis. 43 persen mengalami gejala pada tahap awal sementara 63 persen menghadapi gejala neurologis selama mereka dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, angka-angka ini menunjukkan bahwa sakit kepala adalah salah satu gejala Covid-19 neurologis paling umum, yang mengharuskan Anda segera dirawat di rumah sakit. Penelitian lebih lanjut menyatakan bahwa "Pasien dengan manifestasi neurologis mengalami rawat inap lebih lama." Ensefalopati dan apa artinya bagi pasien Covid-19? Ensefalopati adalah istilah umum yang digunakan untuk menekankan pada penyakit otak, kerusakan, atau bahkan kehilangan fungsinya. Para peneliti juga menyimpulkan bahwa ensefalopati dikaitkan dengan hasil fungsional yang lebih buruk pada pasien rawat inap dengan Covid-19, dan mungkin memiliki efek yang bertahan lama. 32 persen pasien yang dirawat di rumah sakit akhirnya mengalami perubahan fungsi otak yang menyebabkan sakit kepala. Lebih dari dua per tiga pasien yang mengalami kerusakan fungsi otak tidak mampu merawat diri sendiri bahkan setelah meninggalkan rumah sakit. Di sisi lain, 90 persen pasien yang tidak mengembangkan ensefalopati tidak menghadapi masalah apapun setelah mereka keluar dari rumah sakit. "Pasien dan dokter perlu menyadari frekuensi tinggi manifestasi neurologis Covid-19 dan tingkat keparahan fungsi mental yang berubah terkait dengan penyakit ini," kata Koralnik, untuk memerangi virus mematikan yang disebabkan oleh risiko.