Angka kesembuhan Indonesia dari virus corona Covid-19 berada di peringkat 19 dunia dari 216 negara. Indonesia memiliki jumlah kesembuhan sebanyak 232.593 orang.

Selain itu peringkat jumlah kasus Covid-19 berada di posisi 137 dengan 1.120 per 1 juta penduduk. Sedangkan peringkat kematian Indonesia menduduki 102 dengan kematian 41 per 1 juta penduduk.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 6 Oktober 2020, mencatat kasus aktif sebanyak 63.365 atau 20,4% rata-rata dunia 21,8%. Sedangkan penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 4.056.

Jumlah kasus sembuh kumulatif sebanyak 236.437 atau 76% di mana kasus sembuh rata-rata dunia 75,2%. Pada kasus meninggal akibat Covid-19 sebanyak 11.374 atau 3,7% dibandingkan rata-rata dunia 2,92%.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan, kesembuhan masyarakat harus terus ditingkatkan. Ia pun berpesan agar masyarakat jangan berpuas diri dengan peringkat yang baik.

“Jika dilihat pekan pertama Oktober ini, jumlah orang diperiksa sudah mencapai 70,13% dari target WHO. Kita kejar terus agar bisa mencapai 100% target WHO yakni 267 ribu orang per minggu," terang Prof Wiku, dalam siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (7/10/2020).

Berdasarkan perkembangan mingguan, Prof Wiku mengonfirmasi ada 5 provinsi tertinggi mengalami kenaikan kesembuhan Covid-18. Provinsi tersebut meliputi Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali.

Meski demikian jumlah kesembuhan secara nasional menurun 0,9%. Untuk persentase kesembuhan tertinggi mingguan berada di Kalimantan Utara (87,56%), Maluku Utara (87,28%), Kalimantan Selatan (85,59%), Jawa Timur (85,53%) dan Gorontalo (83,77%).

“Dalam penanganan Covid-19, yang menjadi tantangan ialah positivity rate. Pada September angkanya mencapai 16,11% atau tiga kali lebih besar dari standar yang ditetapkan WHO,” lanjutnya.

Angka ini harus ditekan dengan memperbanyak melakukan testing dan disiplin terhadap protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan sehingga positivity rate dapat menurun.

