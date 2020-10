NAMA Jennie BLACKPINK dan G-Dragon BIGBANG memang tidak asing di telinga penggemar Korea. Keduanya merupakan salah satu ikon dari grup masing-masing yang memiliki gaya tersendiri.

Kali ini, keduanya mencuri perhatian para penggemarnya saat hadir di pagelaran Chanel Spring Summer 2021 secara online. Setelah tayangan tersebut disiarkan secara online, banyak selebritas top dari seluruh dunia yang berbagi kesannya mengenai acara tersebut.

"Annyeonghaseyo, this G-Dragon, I love the looks, I can told you what I the most loving, black and white with jacket which is my old time classic chanel, favorite favorite piece"

Di antara banyak selebritas lain, penyanyi Korea, Jennie dari BLACKPINK dan G-Dragon dari BIGBANG berhasil mendapatkan atensi yang besar dari para penggemar setelah mengungkapkan kesan mereka setelah menonton pagelaran Chanel Spring Summer 2021.

"This is Jenie, I wasn't able to be there in Paris for Chanel show but I was watching here in Seoul and that one thing I really enjoy the collection was the black and white, the flower dress, I hope you like it too"

Di video yang ditayangkan melalui kanal Instagram Stories akun resmi Chanel, kedua penyanyi tersebut terlihat mengungkapkan kegembiraannya menyaksikan pertunjukan ini dengan bahasa Inggris yang fasih. Kedua idola Kpop ini dikenal sebagai model dari brand Chanel. Selain itu mereka juga dinobatkan sebagai duta merek mewah di Korea. G-Dragon telah menjadi Brand Ambassador Chanel selama lebih dari lima tahun, sehingga menjadikannya wajah dari brand tersebut di Korea. [INSTAGRAM] 201007 Chanel updated their story with Jennie#BLACKPINK #블랙핑크#JENNIE #제니 @BLACKPINK pic.twitter.com/hkpKdQwWj7 — 𝙅𝙀𝙉𝙉𝙄𝙀 𝙉𝙀𝙒𝙎 (@NEWSJENNlE) October 6, 2020 Jennie sendiri juga terpilih sebagai model baru untuk Chanel sejak tahun 2018. Di beberapa kesempatan penyanyi ini sering terlihat mengenakan produk dari brand tersebut. Selain itu, baik Jennie maupun G-Dragon juga membagikan unggahan foto mereka di media sosial mereka masing-masing mengenakan baju, tas dan aksesoris lain yang merupakan koleksi dari Chanel. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.