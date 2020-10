Penyanyi muda Ify Alyssa baru saja merilis single terbarunya bertajuk 'Wind' di Resso. Mantan personel girlband 'Blink' tersebut terus menunjukkan eksistensinya di dunia musik Indonesia.

Sebagai penyanyi muda, Ify Alyssa tak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, belum lama ini juga dia baru saja merayakan 1 juta pendengar untuk singlenya yang bertajuk 'What About Us'.

Terlepas dari prestasinya di dunia musik yang tak usah diragukan lagi, lulusan Universitas Pelita Harapan jurusan musik itu pun punya gaya yang menarik untuk disontek. Ya, pesona dirinya dengan image menggemaskan dan girly selalu bisa menarik perhatian.

Nah, di artikel ini Okezone coba menunjukkan pada Anda gaya-gaya Ify yang bisa dicoba saat Anda mesti tetap tampil stunning di rumah saja. Berikut ini ulasannya:

1. Monokrom outfit





Siapa bilang gaya monokrom itu akan membuat Anda terlihat casual, Ify membuktikannya dengan gaya yang satu ini. Dia mengenakan one tone colour outfit mulai dari top hingga sepatunya. Manis banget kan gaya monokrom ala Ify ini. Cocok banget buat Anda yang lagi mau meeting tapi terlihat cantik.

2. Simple look





Cukup dengan satu item fashion, Anda bisa terlihat kece. Caranya? Ya, seperti yang dikenakan Ify ini. Ia memanfaatkan dress two-colour dengan detail lipat di bagian tangannya yang dibuat puffy. Gaya ini dijamin langsung bikin Anda tidak biasa padahal cuma pakai satu pakaian.

Baca Juga : Viral Potret Nama Anya Geraldine di Tengah Aksi Massa Tolak UU Cipta Kerja

3. Piyama style





Tidak lengkap rasanya kalau mau menampilkan gaya 'stay at home' tanpa piyama style. Ya, outfit yang sepertinya tengah diburu banyak orang di tengah pandemi ini memang memberi nuansa foto yang menarik.

Anda akan terlihat gloomy, tapi tetap pretty. Nah, kalau Ify, dia bisa tetap memperlihatkan sisi manisnya dengan menempatkan penutup mata menggemaskannya di jidatnya dan dibuat miring seperti itu. Cute banget, kan?

Netizen pun mengakui itu. "Gemesinnya, cantik lagi," kata @jamid****. Hayo kalau menurut Okezoners gaya ini menggemaskan tidak?

4. Pretty simple

Melihat foto ini tentu membuat siapa pun rindu untuk kembali ke rumah. Bersantai di ruang tamu yang hangat sambil menyeruput teh hangat. Ify pun terlihat sangat 'warm' di sini dengan penggunaan outfit hijau allover. Nunasa homeynya terasa banget! 5. Casual look

Nah, ini dia gaya andalan Ify kalau di rumah. Dia suka pakai lengan panjang berbahan nyaman dengan celana yang juga berbahan nyaman. Tidak ketinggalan ada kucing kesayangannya yang selalu menemani dia di rumah. Gemas sekali fotonya!