Potong kuku kaki

Kuku kaki yang tumbuh ke dalam bisa bikin kaki sakit dan menyebabkan jari membengkak, sehingga sulit untuk berjalan. Tenang, ada cara memotong kuku kaki yang tepat untuk menghindari kuku jari kaki tumbuh ke dalam.

Alih-alih memotongnya dengan cara melengkung, cara yang benar adalah memotongnya secara lurus sehingga kuku tidak tumbuh ke dalam kulit. Jangan juga dipotong dengan ujung yang terlalu pendek, karena bisa membuat kuku tumbuh melewati daging.

Mengupas bawang putih

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!

