ARTIS cantik Tyas Mirasih baru-baru ini membagikan potret dirinya berbalut lingerie biru. Tampilannya ini pun membuat netizen, apalagi karena sorot matanya yang tajam.

Tyas memperlihatkan pose yang langsung bikin setiap pasang mata jatuh cinta padanya. Dia memberikan tatapan ke arah kamera dengan terlukis sedikit di sana senyuman. Kalau lihat foto ini lama-lama, Anda pasti akan terhipnotis oleh kecantikan artis satu ini.

Tyas pun terlihat sangat manja. Ia memberikan pose menurunkan kepalanya dan membiarkan tangan kanannya menjadi penyangganya. Terlihat di situ cincin perak bersemayam di jari manisnya.

Kekuatan dari foto Tyas Mirasih sejauh ini adalah tatapan matanya yang benar-benar langsung menusuk hati. Lewat mata, dia seperti bisa menyampaikan sesuatu yang ingin lagi dan lagi dilihat. Kulit tubuhnya yang putih mulus pun tidak usah diragukan lagi. Pretty!

Netizen pun menilai Tyas begitu sempurna. "OMG! You looks so perfect and I love that yours. I wanna be yours babe," tulis @gerardalf***.

Baca Selengkapnya: Pesona Tyas Mirasih Berbalut Lingerie, Cantik Menggemaskan!

(mrt)