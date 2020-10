Pandemi virus corona yang mengerikan diubah menjadi kisah cinta yang penuh gairah dan lucu dalam sebuah novel dewasa berjudul ‘Kissing the Coronavirus’. Novel e-book ini terdiri dari 16 halaman.

Novel yang cukup unik ini menceritakan tentang seorang dokter wanita yang akhirnya jatuh cinta dengan virus corona setelah uji coba vaksin yang gagal dilakukannya.

Novel e-book ini diluncurkan di Amazon pada 22 April 2020. Menceritakan kisah Dr. Alexa Ashingtonford, seorang ilmuwan yang bertugas menemukan obat untuk virus corona yang akhirnya jatuh cinta pada musuhnya sendiri.

Ketika vaksin percobaan disuntikkan ke sesama ilmuwan, dia mati dan menjadi virus dalam bentuk manusia, meninggalkan dokter yang baik itu dengan keinginannya.

Sampul buku menampilkan seorang wanita yang mencium pria berwarna hijau yang bukan Hulk, tetapi justru virus corona dalam bentuk pria.

Hal lainnya yang menarik perhatian masyarakat adalah deskripsi singkat yang tertulis, "Dia seharusnya menyembuhkan virus corona. Sebaliknya… dia malah jatuh cinta padanya.”

‘Kissing the Coronavirus’ telah dijual sejak April, tetapi baru mendapat perhatian belum lama ini, setelah viral di media sosial. Sekarang, buku ini memiliki peringkat 4 dari 5 bintang di Amazon, dan ulasan pengguna tampaknya beragam. Sebagian masyarakat menganggap buku ini hanya buang-buang waktu, dan yang lain menyebutnya lucu dengan parodi yang dilakukan dengan baik.

"Saya tidak tahu apakah harus memberikan 5 bintang atau 1 bintang ini," tulis seorang pengguna Goodreads.

“Jangan salah paham, buku ini mengerikan. Benar-benar mengerikan. Tapi dengan cara terbaik. Persis seperti yang saya inginkan," tulis netizen lainnya.

“Ini adalah hal terlucu yang pernah saya baca. Menjijikkan, mengganggu, secara medis tidak akurat, tapi bacaan yang lucu,” komentar seorang netizen lain.

