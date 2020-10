Setiap orang memiliki life goals untuk bahagia dan sukses. Namun tak semua orang bisa mengendalikan emosi untuk mencapainya.

Untuk mencapai life goals tersebut, setiap orang punya caranya masing-masing. Hal ini dibutuhkan upaya dari orang tersebut untuk mencapai life goals.

Dijelaskan Psikolog Yasinta Indrianti, MPsi, bahagia adalah sebuah akumulasi pengalaman emosi yang ditandai dengan perasaan puas dan gembira. Hidup akan terasa bermakna dan bergantung pada suasana hati.

"Bahagia tidak terlepas dari gaya hidup. Asupan makanan bergizi, olahraga teratur, memiliki istirahat yang cukup merupakan modal awal untuk membangun pondasi bahagia secara fisik," ucap Yasinta lewat keterangan resmi Yupi, Jumat (9/10/2020).

Selain itu, seseorang juga harus bisa mengendalikan emosi dengan pola pikir dan sikap yang positif. Hal ini juga bisa menjadi pondasi bahagia secara psikologis.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meraih kebahagiaan tanpa menuntut emosi. Berikut ulasannya yang bisa Anda simak.

Think positively dan colourfully

Mengembangkan pikiran yang positif akan membuat kamu merasa strong in mind, worry less. Pakar psikologi terkenal, Gustav Jung bahkan membuktikan bahwa warna memiliki kekuatan untuk memberikan efek emosi dan mood seseorang.

Cara untuk membangkitkan mood bisa dengan makan permen gummy. Menurut Yasinta, sensasi warna warni yang unik, imajinatif dan kreatif bisa menjadi mood booster agar terus berpikir positif.

"Makan permen membantu kita mengubah perasaan cemas, stres dan tertekan menjadi perasaan sukacita, bersemangat dan gembira," kata Yasinta.

Olahraga dan makan sehat

Yasinta menambahkan, olahraga secara teratur dan memenuhi asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh menjadi pintu menuju jiwa yang sehat. Dalam seminggu sempatkan untuk berolahraga dan pilih kegiatan yang menyenangkan. Seperti bersepeda, jogging, berenang, gym dan sebagainya.

Jaga asupan gula

Tubuh membutuhkan asupan gula yang cukup untuk memberikan cadangan energi. Selain itu, membuat Anda terus semangat saat menuangkan ide-ide kreatif sepanjang hari.

Menginspirasi

Menginspirasi setiap orang untuk hidup sehat dan bahagia jadi tugas siapapun. Terutama di masa pandemi Covid-19 yang sudah 8 bulan membuat banyak orang khawatir.

"Happy and healthy people will create happy and healthy world! Jadikan dirimu sebagai pembawa inspirasi. Let’s happy be healthy!," pungkasnya.