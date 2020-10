JAKARTA- Layanan perbankan digital diyakini semakin diperlukan, terutama dalam kondisi saat ini. Hal tersebut juga didorong oleh perkembangan gaya hidup masyarakat yang menginginkan kemudahan, fleksibilitas, dan keamanan dalam memenuhi kebutuhan finansial. Alhasil, perbankan pun dituntut menyediakan fitur-fitur digital banking yang relevan sehingga memungkinkan masyarakat untuk melakukan beragam aktivitas keuangan langsung dari ponsel.

Untuk menjawab tantangan tersebut, PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) terus memperkuat layanan digital banking miliknya, OCTO Mobile, dengan mengusung tagline baru “Banyak Bisanya, Bisa Semaunya”. Dirancang layaknya Super App, OCTO Mobile menjadi one stop mobile financial solution yang dapat memenuhi kebutuhan finansial nasabah kini dan nanti pada setiap fase kehidupan.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, OCTO Mobile juga disiapkan sebagai aplikasi yang bisa melayani dan disesuaikan dengan preferensi nasabah. “Kami menyadari adanya peningkatan kebutuhan nasabah terhadap akses finansial yang cepat, lengkap, dan mudah digunakan (user friendly), apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. Karena itu, kami telah membekali OCTO Mobile dengan fitur yang komplit, transaksi yang sehat dan aman, disertai dukungan ekosistem yang luas. Kami terus memastikan agar aplikasi ini dapat menjadi bagian dari setiap tahapan kehidupan nasabah,” kata Lani di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Banyak Bisanya, Bisa Semaunya di OCTO Mobile

Lani menjelaskan, berbagai fitur dapat digunakan nasabah untuk memenuhi keperluannya. Saat ini di tengah situasi yang sulit, nasabah bisa memanfaatkan OCTO Mobile untuk mengatur keuangan dengan mudah. Salah satunya mengubah tagihan belanja kartu kredit menjadi cicilan 0% selama 3 bulan, sehingga beban bulanan terasa lebih ringan.

Selain itu, OCTO Mobile juga mendukung dan membantu memudahkan aktivitas perbankan nasabah agar tetap lancar dan produktif. Untuk kebutuhan belanja, misalnya, nasabah bisa membayar secara sehat dan aman tanpa perlu bersentuhan dengan benda lain memakai fitur Scan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) OCTO Mobile. Menariknya, nasabah dapat memilih berbagai sumber dana seperti Poin Xtra, Tabungan, Kartu Kredit, dan Rekening Ponsel.

Nasabah juga bisa lebih menghemat pengeluaran dengan menggunakan layanan transfer tanpa biaya ke bank lain sebanyak 20 kali per bulan untuk nasabah Tabungan On Account dan Tabungan Xtra CIMB Niaga. Benefit tersebut diberikan bagi nasabah yang memiliki minimum saldo rata-rata bulanan sebelumnya dengan nominal Rp1 juta untuk Tabungan On Account, atau Rp25 juta untuk Tabungan Xtra.

Tak hanya itu, OCTO Mobile juga memfasilitasi pengelolaan dana untuk investasi secara praktis. Nasabah bisa mencoba investasi reguler produk reksa dana CIMB Niaga Regular Investment Saving Plan (CRISP) mulai dari Rp100 ribu dengan jangka waktu mulai dari 6 bulan hingga 10 tahun. Nasabah yang ingin memperoleh tambahan proteksi asuransi dapat memilih layanan CRISP Plus.

Lebih lanjut Lani mengatakan, OCTO Mobile merupakan aplikasi digital banking yang komprehensif dan banyak bisanya, sehingga nasabah bisa dengan mudah mengatur kebutuhan finansial perbankan sesuai pilihan dan kenyamanannya.

“Dengan beragam keunggulan dan fitur yang ditawarkan, aplikasi OCTO Mobile sangat relevan dengan keperluan nasabah dalam situasi pandemi saat ini. Ke depan, CIMB Niaga akan terus berusaha memudahkan nasabah dengan berinovasi secara berkelanjutan untuk menghadirkan fitur dan layanan terkini,” kata Lani.

Bagi masyarakat yang tertarik untuk merasakan beragam keunggulan OCTO Mobile, namun belum memiliki rekening CIMB Niaga, maka bisa membuka rekening untuk pertama kali melalui OCTO Mobile. Seluruh proses verifikasi akan dilakukan pada aplikasi, sehingga tidak perlu datang ke kantor cabang. Setelah berhasil membuka rekening dan terdaftar di aplikasi OCTO Mobile, maka nasabah dapat menikmati fitur-fitur yang dibutuhkan.

