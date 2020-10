Lagi cari inspirasi gaya pakaian? Mungkin Anda bisa sontek padu padan kasual ala artis cantik Agatha Chelsea.

Agatha Chelsea kerap tampil simpel dan santai, namun tetap enak dilihat. Jadi, bis banget gaya kasual Agatha Chelsea jadi inspirasi Anda.

Berikut gaya kasual Agatha Chelsea yang bisa Anda sontek, dikutip dari akun Instagram @agatha_chelsea, Minggu (11/10/2020).

Tampil santai dengan busana off white

Buat Anda yang menyukai penampilan simpel, bisa meniru gaya busana Agatha Chelsea ini. Ia terlihat kece saat mengenakan kaus putih yang dipadukan dengan hot pants berwarna senada.

Karena kesannya santai, Agatha pun lebih memilih untuk mengenakan ransel dibanding tote bag. Untuk menyempurnakan penampilan, ia juga memilih untuk mengenakan sandal.

Sweater dan celana putih

Sweater juga merupakan pakaian yang diminati banyak wanita Indonesia, termasuk Agatha Chelsea. Ia terlihat cantik natural saat mengenakan sweater bernuansa pink.

Sweater tersebut pun dipadukannya dengan celana putih dan juga sneakers. Untuk menyempurnakan penampilan, ia pun membawa tote bag bernuansa nude.

Kaus dan celana denim





Kali ini, perempuan yang akrab Chelsea ini tampil mengenakan kaus dan rambutnya dibiarkan terurai. Dia memadukan atasannya dengan celana denim dan memakai sneakers, kece banget kan!

Coat dan celana denim





Terakhir, Chelsea tampil kasual mengenakan coat berwarna coklat. Dia memadukannya dengan celana denim yang membuat penampilannya makin stylish.

Penampilan Agatha Chelsea ini nampaknya disukai oleh netizen. Selain keren, kecantikan Chelsea nampaknya membuat netizen terpesona.

"So cool," tulis @rosian2236.

"So beauty like princess in this year..😊😊💖💖," puji @tony_azwan.