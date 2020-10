Luna Maya kembali membuat netizen berdecak kagum. Ya, artis cantik yang sering dipanggil netizen 'Mbak Bulan' ini membagikan foto dengan memakai pakaian mahal.

Jika sebelumnya Luna Maya mengenakan outfit 'full of Christian Dior', kali ini dia mengenakan koleksi terbaru dari rumah mode Givenchy. Untuk foto ini, selebriti yang suka gowes itu terlihat lebih anggun dan mewah.

Kesan itu bisa muncul dari dress yang dia kenakan dan perhiasan yang ada di jari dan telinganya. Tidak hanya itu, kukunya yang digambar sangat cantik dan posenya yang menawan menyempurnakan foto ini.

Luna Maya di sini mengenakan dress Givenchy dengan nama Long Dress with Puffy Sleeve yang harganya mencapai Rp14,6 juta. Bukan harga yang main-main untuk satu item fashion saja kan?

Untuk riasan wajahnya, dia mengandalkan tangan ahli Bubah Alfian dengan produk makeup dari NAMA makeup. Sayangnya, Luna Maya tidak mencantumkan dari mana perhiasan cantik yang dia kenakan.

Meski begitu, gaya seperti ini bisa sekali jadi referensi Anda untuk tampil simple tapi tetap effortless. Bermain di riasan wajah super flawless dan menggunakan perhiasan yang sangat menarik perhatian.

So, seperti apa komentar netizen melihat foto Luna Maya ini?

"Ikan hiu makan kemiri, Will you marry me?" kata @ryanasas****.

"LV Kate Spade, Gucci, Coach, Dior, Alexander McQueen, dan sekarang Givenchy. Sudah pantes dijuluki Queen of Branded," komen @lydianatalia****.

"Queen enggak usah ngedit kaki agar kelihatan panjang. Ngeditnya serem antara telapak kaki sama betis sama panjangnya," celetuk @rm*****.

"Inilah wanita sesungguhnya tanpa editan. Yang editan biar terhempas dengan Bismilillah," komen @aleya**.

"Mudah-mudahan kamu jadi Gubernur Bali, ya, kalau enggak jadi Presiden Indonesia. Aamiin. Ikutin aja. Cocok loh, kamu Luna Maya. Kamu kan pintar otaknya, sudah itu cerdas," tulis @jenniferevejenni***.