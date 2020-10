Potret Jennifer Bachdim di Instagram selalu menarik untuk dilihat. Terlebih sekarang dia sedang hamil, kampanye hidup sehat yang dia galakkan di media sosial pun semakin gencar.

Tidak hanya itu, ia pun sepertinya mengajak para perempuan hamil untuk tidak ada salahnya untuk tetap cantik atau menarik perhatian saat hamil. Hal itu bisa terlihat dari beberapa foto yang Jennifer Bachdim bagikan di Instagram.

Ya, dia selalu bisa memadupadankan pakaian hamilnya dengan sneakers yang membuat gayanya kekinian banget. Tidak hanya itu, dia pun membuktikan kalau perempuan hamil bisa tetap cantik meski perutnya buncit.

So, berikut ini beberapa potret Jennifer Bachdim dengan tampilan kekinian pakai sneakers dan baju hamilnya:

1. Dress pendek dengan sneakers

Siapa bilang kalau ibu hamil enggak bisa pakai dress pendek? Cotton shirt dengan aksen di samping seperti ini bisa sekali jadi rekomendasi Anda tampil santai meski sedang hamil. Untuk bawahannya, jika dirasa sendal jepit kurang oke, maka jangan ragu pakai sneakers puith. Gaya begini saja sudah pasti bikin Anda keren.

2. Main-main dengan latar sepeda

Masih sama dengan gaya sebelumnya, di sini Jennifer Bachdim mengenakan kemeja tunik pendek dengan aksen ikat di bagian pinggang. Ia memadukan dress tersebut dengan sneakers putih yang langsung bikin gayanya kekinian banget.

Terlihat juga di sana kalau Jennifer membawa sling bag hitam dan ikat rambut yang dia sematkan di pergelangan tangan menjadi aksesori yang menarik. Tuh kan, meski hamil kamu bisa tetap keren. Posenya yang menarik jangan lupa, oke?

3. Long shirt cotton bolong pinggirnya

Nah, kalau Anda enggak suka yang biasa saja, maka pakaian yang dikenakan Jennifer bisa sekali jadi rekomendasi menarik. Ya, dia mengenakan long shirt hitam yang ada detail 'bolong'nya di pinggir hingga ke belakang punggungnya. Aksen terekspos itu memberi siluet ke badannya yang sedang hamil. Dia padukan outfit tersebut dengan sneakers hitam. Kece!

4. All white outfit





Di sini Jennifer Bachdim terlihat sangat cantik. Ia mengekspos perut hamilnya dengan penggunaan tanktop putih. Lalu, dia padukan dengan celana putih bergaya santai dan sneakers putih supaya senada. Untuk memberi kesan lebih fashionable, Jennifer menambahkan jaket yang hanya diletakkan di belakang tubuhnya.

5. Siapa bilang hamil tidak menggoda?





Melihat fiti ini, Jennifer Bachdim seperti mematahkan argumen bahwa hamil susah buat bergaya menarik. Ia di sini bahkan membuktikan meskipun sedang hamil, tampil tetap menggoda itu bisa.

Dia mengenakan long shirt sleeveless dipadukan dengan sneakers hitam. Posenya enggak ada lawan banget! "Go mama Jen! You looks Fabolous. I'm thinking of baby number 3 because of you," komen @matt***glad.