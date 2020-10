Pesona artis cantik Wika Salim sepertinya tidak pernah ada habisnya. Penampilannya selalu saja mencuri perhatian netizen.

Wika Salim memang sering mengunggah Outfit of The Day (OOTD) ke akun Instagram pribadinya, @wikasalim. Gaya busana dan penampilannya yang menggoda selalu saja seolah membius netizen. Seperti pada foto yang telah mendapat 41 ribu like dari netizen berikut ini.

1. Pose pusing





Di sini bisa terlihat kalau tubuh Wika Salim semakin slim saja, dilihat dari pinggangnya yang sangat kecil. Karena mengenakan busana kancing samping, memberi siluet tubuh yang semakin kurus.

"Pinggangnya asoy," kata @ngayau_yasha****5177. Lalu, netizen lain memuji penampilan Wika di foto ini dengan kalimat 'Cuco' ataupun 'Cakep'.

Di sini Anda juga bisa lihat wajah Wika Salim semakin cantik. Ia terlihat sangat segar dengan makeup yang tidak terlalu bold tapi tetap menunjukan karakternya yang menggoda. Pose pusingnya pasti bikin netizen ikut sakit kepala.

2. Senyum tipis

Kalau tadi Wika Salim berpose dengan wajah fierce, sekarang dia menyebarkan senyumnya walau tipis tapi tetap manis. Tangan kanannya kali ini memberi pose menggoda yang centil. Sedangkan, tangan kirinya masih betah bertengger di kepalanya. Di foto ini pun terlihat sedikit pahanya yang mulus. Kakinya pun terlihat sangat kecil, seperti tangannya. Tapi sayang, di foto ini pinggang Wika tidak terlihat. Meski begitu, tetap saja netizen memuji kecantikan salah satu selebriti primadona netizen ini. "Ehmm, makin kece aja nih babang boriel hehe moga jadian, ya. Aamiin," komen @hirtarafade**. "Haduh kakak cantik banget sih," lanjut @ferdinandhuku**.