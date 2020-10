PAMOR buah pepaya memang masih kalah dibandingkan dengan jeruk, alpukat mangga atau durian. Padahal, pepaya juga memiliki segudang manfaat positif bagi kesehatan loh.

Ya, buah tropis yang kaya akan serat ini memang sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Oleh sebab itu buah berwarna merah yang satu ini kerap tersaji di berbagai acara sebagai hidangan pencuci mulut yang menyehatkan.

Penasaran dengan nutrisi yang terkandung di dalamnya? Melansir dari MSN, Okezone akan membahasnya satu per satu.

Menurunkan kolesterol

Pepaya kaya akan serat, vitamin C dan antioksidan yang mencegah kolesterol menumpuk di arteri. Terlalu banyak penumpukan kolesterol dapat menyebabkan beberapa penyakit jantung termasuk serangan jantung dan hipertensi.

Membantu dalam penurunan berat badan

Anda yang ingin menurunkan berat badan sangat disarankan untuk mengonsumsi pepaya dalam makanan mereka karena sifatnya yang sangat rendah kalori. Kandungan serat pada pepaya membuat Anda merasa kenyang dan mampu membersihkan gerakan usus yang akan mempermudah penurunan berat badan.

Meningkatkan kekebalan Anda

Sistem kekebalan tubuh bertindak sebagai perisai terhadap berbagai infeksi penyebab penyakit. Satu buah pepaya mengandung lebih dari 200% kebutuhan harian Vitamin C Anda, membuatnya bagus untuk kekebalan tubuh Anda.

Baik untuk penderita diabetes

Pepaya adalah pilihan makanan yang sangat baik untuk penderita diabetes karena memiliki kandungan gula rendah meskipun rasanya manis. Selain itu, orang yang tidak menderita diabetes dapat makan pepaya untuk mencegah penyakit ini.

Membantu meringankan nyeri haid

Wanita yang mengalami nyeri haid harus membantu diri mereka sendiri untuk beberapa porsi pepaya, sebagai enzim yang disebut papain membantu dalam mengatur dan mengurangi aliran darah selama periode menstruasi.

Mencegah kanker

Pepaya adalah sumber yang kaya antioksidan, fitonutrien dan flavonoid yang mencegah sel-sel Anda dari kerusakan radikal bebas. Beberapa penelitian juga mengaitkan konsumsi pepaya untuk mengurangi risiko kanker kolon dan prostat.

Membantu mengurangi stres

Buah ajaib ini kaya akan beberapa nutrisi seperti Vitamin C yang dapat membuat Anda terbebas dari stres. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di University of Alabama, ditemukan bahwa 200 mg Vitamin C dapat membantu mengatur aliran hormon stres pada tikus.