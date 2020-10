MASIH ingat dengan pernyataan Nia Ramadhani tentang merawat wajah demi aset pribadi? Ya, apa yang disampaikan Nia ada hubungannya dengan fenomena sekarang, wajah cantik dan tubuh sehat membuat Anda jauh lebih menarik.

Makanya, jangan heran kalau semakin banyak perempuan maupun pria rutin merawat wajahnya. Tidak hanya itu, tubuh yang bugar pun menjadi goals lainnya yang dicapai orang-orang sekarang.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan wajah sehat dan awet muda adalah dengan perawatan contouring wajah. Sekarang perawatan tersebut semakin banyak disediakan klinik kecantikan.

Teknik perawatan wajah tersebut termasuk tanam benang atau memperbaiki area wajah yang dirasa bisa disempurnakan dengan teknik laser.

"Jenis-jenis perawatan yang biasa ada di treatment contouring adalah Luxury Light Peel Laser, Ulthera, Thermage, Gentle YAG Laser, atau Crystal Lift yang mana itu semua termasuk dalam perawatan kulit kelas dunia," terang Dokter Aesthetic, dr Jessy Suryadi, melalui keterangan tertulis pada Okezone, Senin (12/10/2020).

Head of Dermaster Network itu menambahkan, sebagai konsumen Anda mesti jeli dalam menentukan klinik kecantikan yang Anda pilih. Salah satu indikator berkualitas itu adalah semua perawatan kulit yang diberikan pastikan sudah tersertifikasi secara internasional dari US Food and Drug Administration (FDA) atau belum.

Selain itu, alat-alat yang digunakan dalam treatment pun pastikan yang berkualitas. "Misalnya mesin lasernya yang canggih. Ini tentunya akan berpengaruh juga pada hasil akhir perawatan," kata Head Doctor Dermaster Menteng, dr Stiven Eli.

Sementara itu, menurut laporan Science Direct, dalam pengerjaan perawatan contouring beauty, ada beberapa yang paling banyak dikerjakan. Misalnya saja area dagu, malar-midface, mandibula, posterior, dan ridge supraorbital. "Area-area tersebut paling sering diubah demi alasan estetika," terang laporan tersebut.

Dikatakan juga bahwa penggunaan alat yang canggih dan perencanaan yang tepat akan mengembangkan hasil yang maksimal. Itu kenapa banyak klinik kecantikan mengandalkan alat-alat canggih dan tentunya terstandar dalam penerapan perawatan contouring ini.