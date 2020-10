Pandemi Covid-19 memengaruhi kehidupan manusia. Bukan hanya menjadi sadar pentingnya hidup bersih dan sehat, tapi juga meningkatkan perilaku buruk.

Salah satu yang cukup menjadi sorotan adalah munculnya perilaku orangtua melakukan kekerasan fisik maupun psikologis ke anak. Hal ini dilaporkan dalam laporan berjudul 'Unmasking the Impact of Covid-19 on Asia's Most Vulnerable Children' yang dikeluarkan World Vision Asia.

 

Ya, World Vision Asia belum lama ini mengundang perwakilan negara anggota PBB di New York untuk menanggapi hasil penilaian cepat dampak sosial ekonomi Covid-19 pada kehidupan anak-anak yang rentan di Asia Pasifik. Penilaian cepat ini dilakukan di 9 negara yaitu Banglades, Kamboja, India, Indonesia, Mongolia (RRC), Myanmar, Nepal, Filipina, dan Sri Langka.

Survei ini dilakukan dengan mengambil sampel 26.269 orang di 9 negara di Asia Pasifik, termasuk 10.060 anak dan 1.983 keluarga dengan anggota yang disabilitas. Lalu, bagaimana hasil survei ini?

"Diketahui bahwa 61 persen responden menyatakan mata pencahariannya terdampak. Lalu, sebanyak 52 persen rumah tangga mengonsumsi makanan dengan gizi kurang, 32 persen keluarga kehilangan aset, dan 27 persen sulit mengakses pelayanan medis dasar," tulis laporan tersebut.

Kemudian, dari sisi perlindungan anak, 24 persen orangtua atau pengasuh terpaksa memberlakukan hukuman fisik atau kekerasan emosional, 26 persen anak mengonfirmasi pengasuh berlakukan kekerasan fisik dan psikologis sebulan terakhir.

Lalu, sebanyak 47 persen orangtua atau pengasuh kesulitan menghadapi perubahan perilaku anak mereka, 18 persen rumah tangga mengalami stres, dan 5 persen mengalami gangguan kesehatan mental.

"Anak-anak juga rentan dipekerjakan dan mengalami pernikahan dini," lanjut isi laporan.

Lebih lanjut, diterangkan Kathrine Yee, Regional Advocacy Director of Asia Pasific bahwa penilaian cepat yang dilakukan World Vision memungkinkan pihaknya untuk memahami dampak Covid-19 dalam perspektif anak. "Kami menemukan bahwa anak perempuan merasa lebih tidak aman di saat pandemi ini karena mereka tidak hanya diharapkan pada masalah kesehatan, beberapa dari mereka juga menghadapi risiko pelecehan seksual, bahkan di komunitas mereka sendiri," katanya. Katherine pun berharap agar semua pemangku kepentingan bertindak sekarang mengatasi masalah ini. Sementara itu, kasus di Indonesia sendiri pernah di-capture Wahana Visi Indonesia (WVI) yang juga melakukan kaji cepat mengenai Dampak Covid-19 pada Anak di 35 kabupaten atau kota di 9 provinsi di Indonesia. Hasilnya, selama pembelajaran jarak jauh, sebanyak 68 persen anak dapat mengakses program belajar di rumah dan sisanya kesulitan mendapatkan akses karena diliburkan. Setelah itu, ditemukan juga laporan bahwa kurangnya arahan maupun minimnya fasilitas yang menunjang pendidikan jarak jauh. "Hanya sekitar 30 persen anak yang memiliki akses untuk mengikuti program belajar dari rumah secara daring melalui berbagai aplikasi seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan lainnya. Selanjutnya, 36 persen anak belajar secara luring dengan kunjungan rumah serta melalui TV dan radio," tulis laporan WVI yang diterima Okezone, belum lama ini.