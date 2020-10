PENGGEMAR drama Korea mungkin tidak asing lagi dengan sosok Park Shin Hye. Artis berbakat ini memang telah berkecimpung lama di dunia seni peran sejak dia masih kecil.

Beberapa film di antaranya adalah The Heirs, Memories of the Alhambra, film Miracle in Cell No. 7 dan baru-baru ini Alive. Bukan hanya jago berperan, Shin Hye juga mampu memukau penggemarnya dengan selera fashionnya.

Di berbagai kesempatan Park Shin Hye selalu tampil fashionable. Ia sering terlihat mengenakan koleksi feminine dress atau coat yang membuat ia tampak anggun dan menawan.

Belum lama ini Park Shin Hye membagikan inspirasi baju musim gugur, hasil kolaborasinya dengan brand fashion Korea, MOJO.S.PHINE. Ia mengenakan lima buah outfit yang berbeda namun semunya terlihat anggun dan indah ketika dikenakan oleh seorang Park Shin Hye.

Setelan Berwarna Salem

Salah satu outfit terbaik yang Park Shin Hye tunjukkan yaitu satu set atasan dan rok dengan motif dan warna senada, yaitu berwarna salem. Baju itu dilengkapi dengan kain yang besar untuk menambah aksen pada baju.

Dress Bermotif Kotak-Kotak dengan Hiasan Renda

Kali ini Park Shin Hye mengenakan outfit dress bermotif kotak-kotak besar yang elegan dipadukan dengan hiasan renda di bagian kerahnya yang berbentuk V.

Dress Hitam Panjang Pada foto ketiga, Park Shin Hye terlihat mengenakan dress hitam yang classic dengan paduan banyak kancing. Dress itu juga dilengkapi dengan empat kantung untuk menambah aksen di dalamnya. Blazer Hitam Outfit selanjutnya yang menarik yaitu setelan Blazer hitam sederhana namun tetap classy yang Park Shin Hye padukan dengan bawahan bewarna hitam. Dengan mengenakan outfit ini membuat Park Shin Hye terlihat sangat profesional. Dress Formal Putih Baju terakhir yang dikenakan oleh Park Shin Hye yaitu dress terusan putih dengan tambahan ikat pinggang dan hiasan mote di tengah belt tersebut. Ia mengenakan anting berwarna putih yang panjang untuk melengkapi penampilannya.