View this post on Instagram

🌸MAKEUP SIMPLE UTUK PEMULA TANPA FOUNDATION DAN TANPA LIPCREAM UHUY🌸 • Netijen say :" cantik sih tapi makeup u tebel, ngecrack, dempul kek badut " Me do : " ni makeup necurell tanpa foundi anti ngecrack dan enak buat daily masih kurang cantik?" • produk : Moisturizer @pigeon_teens_indonesia Concealer @maybelline fit me no. 10 sand Loose powder @silkygirl_id natural beige Alis @imploracosmetics black Mascara Maybelline Total temptation blue Blush on pallete & eyeshadow pallete @imagicofficial.id Eyeliner @mineralbotanica Lip care @envygreen_id • Softlens : @x2softlens glam Citrine Kerudung Bergo : @viensstore @itsyantinugraha cuma 19.900 . . . #makeuppemula #tutorialmakeupsimple #makeupsimple #naturalmakeup #makeupremaja #makeupchallenge #beautytips #inspirasicantikmu #makeupart #ivgbeauty