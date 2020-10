Belum lama ini Instagram dikejutkan unggahan akun @juragan_99 yang memperlihatkan foto bersama sang istri di depan tower tinggi di Jakarta. Dalam keterangan foto, diketahui bahwa gedung tinggi tersebut adalah kado ulang tahun.

"Kado ulangtahun untuk orang yang paling spesial, tower baru di Jakarta!" tulis @juragan_99.

 

Unggahan ini langsung menarik perhatian banyak netizen. Crazy Rich asal Malang tersebut tak tanggung-tanggung memberikan kado untuk istrinya yang diketahui bernama Shandy Purnamasari.

Di Instagram sang sitri pun dia membagikan foto yang sama dengan apa yang dibagikan suaminya. Tapi, tentu saja keterangan fotonya berbeda.

"Achievement 29th punya tower sendiri. Makasih sayang @juragan_99. One dream comes true!" tulis Shandy. Kemudian sang suami yang kaya raya itu membalasnya, "Love you sayang (love)."

Jika dilihat lebih detail, tower tinggi tersebut membentangkan foto sang istri dari lantai atas. Foto tersebut terlihat sangat menawan dengan pose Shandy duduk menyilangkan kaki bergaun hitam. Benar-benar kado antimainstream, ya.

Pemilik akun @juragan_99 diketahui bernama lengkap Gilang Widya Pramana. Di akun Instagram, pria dengan model rambut jambul tersebut suka sekali memperlihatkan kemewahan yang dimiliki. Mulai dari penampakan rumah mewahnya, barang-barang branded, hingga koleksi mobil, hingga bus.

Ya, Gilang adalah pengusaha bus pariwisata yang namanya sudah sangat tersohor. Sebelum mencapai puncak kesuksesan, ia dulunya hanya pemilik usaha cuci motor yang terus berkembang menjadi pengusaha cuci mobil.

Modal usahanya ia dapatkan dari profesi dia yang lainnya yaitu menjadi pemandu wisata di bisnis travel orangtuanya. Dari sana jugalah tercetus bisnis bus pariwisata yang membawanya ke puncak kekayaan.

Sementara itu, sang istri diketahui adalah bos dari brand kecantikan yang cabangnya ada di kota besar. Ia pun dikenal sering membantu sesama dengan melakukan banyak donasi ke masyarakat.

Terlepas dari itu, aksi @juragan_99 memberikan kado tower di Jakarta ke istrinya menulai pro dan kontra netizen. Ya, beberapa memuji aksi Gilang, tapi yang lainnya pun ada yang menyindirnya.

"Kadonya enggak nanggung-nanggung," ungkap @ekatantra***. "Orang mah kado kue, eh sultan mah tower. Semoga bisa ketularan sukses," pinta @tama_pratama***. Selebriti Anji pun terlihat memberi komentar di sana. "Uedan! Terus menginspirasi, Mas," komennya. Tapi, ada juga netizen yang komentar lain dari yang sebelumnya. "Sultan @juragan_99, semoga makin berkah. Kapan ngepost bikin yayasan yatim piatu, pak? Semoga sukses dunia akhirat. Aamiin," kata @heri_ana**. Ada juga yang berkomentar begini, "Besok gedung DPR aja mas Gilang," tambah @lutfi.rahma***.