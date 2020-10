Setiap orangtua punya caranya sendiri dalam mendidik anak. Begitu juga Nia Ramdhani ke anak perempuannya, Mikhayla Zalindra Bakrie.

Gadis berusia 8 tahun tersebut rupanya tidak diperbolehkan Nia Ramadhani untuk memiliki akun Instagram. Bukan tanpa alasan, selain karena usianya yang masih kecil, ada alasan menjaga kesehatan mental yang dipikirkan artis yang tak bisa mengupas salak tersebut.

Dalam video singkat yang tengah viral di media sosial, Nia Ramadhani terlihat sedang berbicara empat mata dengan anaknya di atas kasur. Ia coba menjelaskan kenapa anak sulungnya tersebut tidak boleh menggunakan Instagram.

wow nia ramadhani pic.twitter.com/J1QMuWAAKE — ⋆*✩⑅◡̈⃝* elea | ravenclaw (@moostnslvt) October 13, 2020

"Makanya mama enggak pernah mau kamu punya Instagram. Karena orang-orang, komentar-komentarnya itu kalau kamu baca-bacain, kadang-kadang mereka enggak mikir, asal-asal saja ngomong. Itu sama kejadiannya kayak yang tadi. Makanya 'Before you talk, you have to think. If you don't have something nice to say, just be quite," ucap Nia ke Mikhayla.

Di akhir-akhir video, gadis kecil tersebut mencoba untuk meraih iPad yang sepertinya sedang meperlihatkan laman Instagram. Tapi, dengan segera Nia melarangnya.

"No, enggak usah baca mereka semua," kata Nia.

Video yang dibagikan @moostnslvt tersebut kini sudah ditonton 1,5 juta kali di Twitter dan mendapat 77,2 likes dari netizen dan dibagikan ulang sebayak 28 ribu kali. Komentar yang masuk pun kebanyakan memuji sikap Nia Ramadhani tersebut.

"Hmm, ya, mana mungkin laki-laki dari keluarga kaya raya sembarangan ambil istri sih. At least, wawasannya luas dan parenting yang bagus lah enggak cuma cantik. Secara, ngebesarin masa depan tahta wkwkw. Dan orang-orang kaya itu enggak mikir bisa masak atau bersih-bersih, kan mereka bisa mempekerjakan orang hehe," komen @apelu***.

"Before you talk, you have to think. If you don't have something nice to say, just be quite. Meskipun Nia Ramadhani enggak bisa ngupas salak, dia adalah mami yang luar biasa untuk mendidik anak-anaknya (love)," tutur @bbycu***.

"Walaupun Nia Ramadhani enggak bisa kupas salak, tapi aku tetap padanya soal parenting," tulis @kamika***.

"Aku beberapa minggu yang lalu habis nonton beberapa video tentang Nia. Di situ aku sadar dia ini sebenarnya termasuk istri dan ibu yang baik dengan caranya sendiri. Tapi netizen suka julidin segala dia enggak bisa masak, rempong, dan yang lainnya. Kayak enggak bisa buka salak saja dosa banget. Dih," kata @velveut***.

