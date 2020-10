Buah mangga memiliki rasa yang manis, ada pula yang masam. Buah ini enak bila dibuat rujak maupun dijus.

Mangga tidak hanya enak ketika disantap, buah ini juga memiliki banyak kandungan manfaat. Berikut ini beberapa khasiat buah mangga yang perlu Anda ketahui, dikutip Livestrong.

Dukung kesehatan mata dan tulang

Mangga kaya akan vitamin A yang sehat. Anda memerlukan cukup banyak vitamin A dari makanan untuk mendukung kesehatan mata dan pertumbuhan tulang yang tepat. Satu buah mangga mengandung sekira 35% vitamin A yang dibutuhkan tubuh Anda setiap hari untuk mendukung kesehatan.

Cegah penyakit kardiovaskular

Satu buah mangga kaya akan serat sekira 2,6 gram. Mengingat, serat membantu melancarkan pencernaan yang tepat dan mencegah sembelit.

Serat makanan juga memiliki manfaat yang jauh lebih luas. Diet tinggi serat dapat mengurangi peluang Anda terkena penyakit jantung, diabetes tipe 2 dan penyakit divertikular.

Institute of Medicine merekomendasikan agar wanita mengonsumsi serat minimal 25 gram sehari. Sementara pria mengonsumsi setidaknya 38 gram. Satu porsi mangga bisa mencukupi kebutuhan harian serat.

Obat anemia

Asam folat dalam mangga bisa digunakan untuk mengobati anemia megaloblastik. Gangguan ini terjadi bila sel darah merah lebih besar dari biasanya. Anda membutuhkan 400 mcg folat setiap hari, sementara satu porsi mangga menyediakan kandungan asam folat yang tinggi.

Baca juga: 5 Cara untuk Meredakan Sakit Tenggorokan

Cegah keguguran dan bayi lahir cacat

Folat atau asam folat, serta vitamin B penting untuk menjaga kesehatan ibu yang hamil. Nutrisi ini dapat membantu mencegah cacat lahir termasuk spina bifida dan sumbing langit-langit mulut. Kekurangan asam folat juga bisa menyebabkan keguguran.

Kaya nutrisi

Satu cangkir mangga segar memasok nutrisi lain juga. Salah satu yang paling penting adalah vitamin C, dengan 60 mg per porsi. Wanita dewasa membutuhkan sekitar 75 mg vitamin C sehari dan pria membutuhkan sekitar 90 mg.

Mangga mengandung potasium tinggi, dan satu porsi memiliki 277 mg. Mangga juga mengandung sejumlah kecil kalsium, zat besi, magnesium dan fosfor. Seporsi mangga juga menyediakan jumlah tembaga, selenium, mangan dan seng. Menambahkan mangga ke makanan Anda dapat membantu meningkatkan asupan semua nutrisi penting ini.