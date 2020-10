YOU can't hurry love, you just have to wait. Sepenggal lirik dari lagu You Can't Hurry Love milik Phil Chollins mungkin menggambarkan seberapa keras orang berusaha menemukan cinta, cinta sejati akan datang pada waktunya.

Dalam ungkapan di Indonesia pun ada kalimat jodoh itu tidak akan lari kemana. Jodoh itu sudah ada yang mengatur. Tapi benarkah demikian? Percaya tidak percaya tapi pasangan ini telah membuktikannya.

Berada di fase yang cukup matang dan di tengah kejenuhan akan pekerjaan, Ruben Salazar dan Rachel Salazar dipertemukan dengan cara yang tidak mereka sangka. Keduanya dipertemukan oleh email yang salah alamat alias email yang menyasar.

Cerita ini terjadi ketika Ruben Salazar yang tinggal di Texas, mendapat email yang salah, yang seharusnya dikirimkan ke Rachel, yang tinggal di Thailand. Mereka memiliki alamat email yang serupa. Ruben kemudian meneruskan email ini ke Rachel dan berlanjut sampai mereka mulai saling mengenal.

Setelah beberapa lama, Rachel akhirnya melakukan perjalanan bermil-mil untuk menemui Ruben. Tak lama setelah delapan hari bersama, Ruben memutuskan untuk melamar Rachel dan itu akhir yang bahagia, mereka menikah. Semua orang bilang mereka sempurna satu sama lain.

“Saya sangat senang bahwa orang ini berada di belahan dunia lain, seperti mengirim surat dalam botol.” – Ruben.

Hidup ini selalu dipenuhi berbagai kejutan. Bisa jadi sebuah kecelakaan yang menyenangkan atau mungkin sebuah kejutan yang menyenangkan. Beberapa orang mengatakan itu takdir ketika ada kekuatan yang besar yang dapat menyatukan dua orang.

