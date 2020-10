Apakah Anda pernah mendengar perkataan teman, kok muka kamu makin mirip sih sama pasanganmu? Jika iya, penelitian terbaru menemukan jawaban atas misteri ini.

Studi itu diterbitkan di jurnal Scientific Reports dan dikerjakan kandidat PhD Stanford, Pin Pin Tea-makorn dan profesor Stanford, Michal Kosinski. Mereka mempresentasikan temuan ini untuk menyangkal bahwa pasangan cenderung mirip satu sama lain, tapi tidak makin mirip seiring waktu.

Berjudul 'Spouses' faces are similar but do not become more similar with time', studi tersebut beranggapan bahwa orang memang pada dasarnya tertarik pada pasangan yang terlihat mirip dengan diri mereka sendiri. Namun, lamanya waktu tidak memengaruhi kemiripan Anda dengan pasangan.

Studi ini pun bermaksud untuk menyangkal teori psikologi era 80-an yaitu milik Robert Zajonc, yang menjelaskan bahwa Anda akan semakin mirip dengan pasangan dari waktu ke waktu.

Dalam teori Robert Zajonc, studi dilakukan pada 1987 di University of Michigan. Dia melakukan pengujian dengan meminta para sukarelawan memeringkat foto 12 pasangan dan menyimpulkan bahwa wajah mereka menjadi lebih mirip selama pernikahan mereka sebagai hasil dari lingkungan, emosi, dan aktivitas bersama.

"Meskipun masuk akal, kami menilai teori itu tidak benar," tulis peneliti di abstrak-nya.

Penelitian yang dilakukan Tea-makorn dan Kosinski membandingkan foto dari 517 pasangan di awal pernikahan mereka dan foto mereka 20 hingga 60 tahun setelah menikah. Hasilnya, wajah pasangan-pasangan itu tidak mirip seiring waktu.

Mereka meyakini bahwa wajah mirip yang sering dikaitan dengan makna jodoh itu karena memang pada dasarnya setiap orang mencari calon pasangan dilihat dari kemiripan mereka sendiri, baik dari fisik maupun tingkah laku.

"Pasangan yang menikah cenderung serupa dalam berbagai karakteristik. Kesamaan itu juga biasanya terlihat pada tinggi badan, berat badan, kesehatan, menu makan, usia, daya tarik, fisik, pendidikan, keahlian, kecerdasan, kesejahteraan psikologis, kepribadian, sikap, nilai, agama, kelas sosial, etnis, gaya hidup, dan banyak lainnya," kata peneliti.

