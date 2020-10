Siapa yang suka makan all you can eat grill beef? Pasti sekarang lagi kangenmau makan all you can eat lagi.

Nah, buat kamu yang lagi WFH di rumah saja, coba masak korean spicy grilled beef seperti dilansir dari Instagram Pura Kitchen. Yuk, kita simak resepnya berikut ini.

Bahan-bahan:

-1 sdt Garam

-300 gram Daging Sapi ( beef slice )

0Kimchi

Bumbu halus:

-3 siung bawang putih

-5 gram jahe

-20 gram daun bawang

-1/2 buah bawang bombai

- sdm gochugaru / korean chili pepper flake (halus)

-2 sdm gula

-1 sdt minyak wijen

Marinasi daging:

1. Campurkan daging kedalam bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian diaduk hingga merata.

2. Lalu diamkan hingga +30 menit.

Cara membuat: 1. Siapkan panggangan, tambahkan sedikit margarin agar tidak lengket. 2. Masukan daging yang sudah dimarinasi tadi, secara satu persatu. 3. Jika sudah matang, pindahkan daging tersebut ke piring 4. Ambil 1 buah selada dan daging, kemudian tambahkan irisan bawang bombai, bawang putih dan kimchi, lalu gulung.