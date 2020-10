Bermain dengan anjing merupakan hal yang menyenangkan. Namun salah satu video yang beredar di media sosial pekan ini memperlihatkan kejadian yang sangat tidak terduga.

Seekor anjing menggemaskan secara tidak sengaja memakan cincin pertunangan seorang wanita. Kejadian tersebut terekam dengan jelas lewat unggahan video dari telepon selular sang pemilik.

My friend’s dog and her engagement ring 😩😅 pic.twitter.com/nhcgguAU2f— ali (@alifromhali) October 13, 2020

Video tersebut menjadi viral setelah dibagikan oleh subreddit dengan nama What Could Possibly Go Wrong? Video berdurasi 11 detik itu berjudul "WCPGO jika saya mencoba memamerkan cincin pertunangan baru saya?" dan dibagikan oleh akun DanyHeatley50in07, yang mengklaim bahwa teman mereka telah mengirimkannya kepada mereka.

Video tersebut menunjukkan seorang wanita terlihat memerintahkan golden retriever-nya yang bernama Thor untuk "duduk" dan "diam", sambil dengan hati-hati menyeimbangkan dan menempatkan cincin pertunangannya di atas hidungnya.

Sayang anjing tersebut menganggap bahwa cincin yang ada di ujung hidungnya adalah suguhan yang lezat.

Thor pun lantas menjatuhkan cincin dari ujung hidungnya dan langsung masuk ke dalam mulutnya. Ia juga menelan cincin itu secara utuh, yang membuat pemiliknya terkejut.

Sejumlah Redditor terhibur dengan rekaman itu, dan menyuarakan ketidakpercayaan mereka dalam kolom komentar.

"Aku membayangkan dia mencari cincin di kotoran anjing tersebut, sebelum pasangannya mengetahuinya," ujar salah seorang Redditor.

