View this post on Instagram

. #JENNIFERHUDSON @iamjhud wearing @rinaldyyunardiofficial headpiece on the cover of @entertainmentweekly . View more info at @rinaldyyunardiofficial & @theclique.hk #rinaldyyunardi #rinaldyyunardiofficial #bespoke #millinery #mask #accessories #headpiece #fashion #fashionaccessories #celebrity #fashionstylist #indonesiandesigner #hollywood #hautecouture #celebstyle #indonesia #jakarta #hollywood