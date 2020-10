Siapapun pasti memiliki masa lalu, entah itu hal yang baik maupun buruk. Seperti salah seorang user TikTok Giseliane Sekartadzi, atau biasa disapa Gisel yang membagikan kisah transformasinya.

Video tersebut pun langsung viral di TikTok. Gisel memperlihatkan perbedaan dirinya yang kini telah jauh berubah.

Gisel mengaku sering dibully oleh teman-temannya lantaran kurang memperhatikan diri sehingga memiliki kulit yang hitam dan dekil. Ia pun harus menelan rasa sakit berkat perlakuan teman-temannya tersebut.

"Dulu aku pernah kayak gini guys, item, jelek, dekil banget. Dikata-katain, dibully abis-abisan karena item dan jelek. Sampai dikata-katain cemong karena emang dulu seitem itu. Tapi karena aku nyoba kuat, aku pas dikatain kadang ikut ketawa dan anggap itu ledekan-ledekan aja. Padahal pas sampai rumah, sakit banget hati aku. Setiap suka sama cowok, cowok itu ngehindar kayak yang jijik gitu ke aku hehe. Dikeluarga pun paling hitam sendiri," tulis akun TikTok @giselatadzie.

Gisel yang tak tahan lagi dengan ledekan dari teman-temannya membuat ia bertekad untuk mengubah penampilan. Ia mulai mengurangi paparan sinar matahari, luluran, mengenakan sabun cuci muka, hingga belajar makeup agar terlihat cantik.

"Karena sudah muak banget, aku pengen nunjukkin ke mereka yang sudah ngata-ngatain aku. Kalau aku bisa berubah lebih dari yang mereka bayangin. Aku berhenti main panas-panasan. Rajin luluran, sampai difitnah suntuk putih. Dituduh ke klinik kecantikan ini itu padahal nggak bener. Belajar makeup, And you know what? Yang dulu ngebully aku sekarang lebih-lebih dekil dari aku dulu. Semangat guys! Jadikan ejekan para human jahat itu motivasi biar kita bisa lebih baik lagi," lanjutnya.

Hingga kini video Gisel tersebut sudah ditonton lebih dari 2,7 juta kali, mendapat 217 Likes dan 2.848 komentar di TikTok. Netizen pun ramai menanggapinya, ada yang ingin glowing seperti Gisel hingga memberikan semangat pada remaja tersebut.

"Aaaa! sumpah abis nonton ini gue tambah yakin kalo besok gue bakalan glow up ahahahhaa," ujar limase***.

"Body carenya apa kak? Serius nanya," tulis @lupad***.

"Semangat kakak aku dulu juga pernah dibully abis-abisan, tetap semangat," kata @marisk***.