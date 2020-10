Selebriti Gisella Anastasia, terlihat sedang menikmati keindahan Pulau Macan, Kepulauan Seribu, Jakarta. Gisel mengajak serta putri semata wayangnya, Gempi.

Di momen liburannya tersebut, Gisella Anastasia terlihat sangat memukau. Ya, sebagai hot mama dia membuktikan pada publik bagaimana badannya yang bagus meski sudah punya anak. Tidak hanya itu, momen kebersamaan dia dan Gempi pun menarik perhatian.

Di sisi lain, pesona Gisella mengenakan bikini menghipnotis penggemarnya. Karena pakai bikini, ia pun akhrirnya secara tidak langsung memperlihatkan bukti perawatan tubuhnya dengan olahraga rutin. Ya, body goals Gisel terpampang nyata. Penasaran?

Berikut ini beberapa foto yang coba Okezone rangkum saat Gisel hanya pakai bikini dan memamerkan body goalsnya yang dijamin bikin iri Anda semua:

1. Bikini etnik strapless

Tidak lengkap rasanya kalau main ke Pulau Macan tapi tidak menikmati pantainya yang sangat indah. Gisel pun memilih untuk bermain dengan Gempi di momen ini. Ia mengenakan bikini bermotif etnik warna gelap yang sangat cantik. Senyum bahagianya mengartikan semuanya nih!

2. Santai di pinggir pantai bareng Gempi

Kalau di sini, Gisel memilih mengenakan bikini one off shoulder yang simple tapi menggoda. Di momen ini, dia ditemani Gempi yang juga siap untuk menikmati pantai yang indah. Kalau Anda perhatikan lebih detail di area paha kanan, seperti ada tato yang nyelip ditutupi badan Gempi. Keseruan mereka bikin Anda ingin liburan juga enggak?

3. Main di dasar laut

Gisel pun membagikan momen dirinya bemain di dasar laut. Di situ ia bertemu dengan bintang laut yang cantik banget. Bisa dilihat juga kalau Gisel mengenakan swimwear dengan motif tie dye yang sedang kekinian. Potret di bawah airnya ini seru banget, ya.

Tapi sayang, kegiatannya menangkap bintang laut ternyata dikomentari buruk netizen. "Mama Isel, next time kalau snorkling kalau ada bintang laut atau hewan lain jangan dipegang, ya," kata @auroraandr***.

Si netizen pun memberikan penjelasannya kenapa tidak boleh bintang laut dipegang. "Starfish (bintang laut) itu sensitif sama sentuhan, apalagi manusia. Apalagi kalau sampai diangkat ke darat, itu bisa merusak struktur tubuhnya. One google away and you'll get all the answer," tambahnya.

4. Foto di kamar mandi estetik

Seperti dijelaskan di keterangan foto Gisel, salah satu momen yang harus diabadikan saat ke Pulau Macan adalah foto di kamar mandinya yang sangat estetik. Di momen ini, Gisel terlihat mengenakan bikini yang ia tutupi dengan sehelai kain bermotif serupa dengan bikininya.

Mengambil angle dari belakang, foto ini memperlihatkan tubuh Gisel yang memang terjaga dengan baik. Foto seperti ini cocok banget jadi referensi supaya Instagram Anda lebih estetika lagi.