Presenter artis Olla Ramlan semakin cantik sejak memakai hijab, gayanya pun stylish dan kekinian. Selain itu, ibu tiga anak ini juga kerap tampil glamor seperti sosialita pada umumnya.

Nah, bagi Hijabers yang suka gaya penampilan glamor, bisa banget mensontek padu padan ala Olla Ramlan. Penampilan Okezoners dijamin makin stylish dan elegan.

Dikutip dari akun instagramnya @ollaramlanaufar, berikut ini gayab hijab glamor ala Olla Ramlan yang stylish dan memukau.

Hijab set light blue

Dalam foto yang diunggahnya ini Olla memakai hijab set light blue, dengan motif bunga-bunga. Model bajunya cukup menarik, yaitu bagian atasnya dijadikan semi kimono dan pants-nya ala cutbray.

"Gemussshh warna light bluenya," kata Olla dalam keterangan fotonya itu.

Set blouse nude

Selanjutnya Olla Ramlan memakai set bloues nude, dengan motif flowry di bagian dadanya. Ia memadukannya dengan aksesoris gold, dan makeup look bloody, yaitu memakai lipstik merah cerah.

"Cantik bgt mami," tulis akun @venywulandani

Nuansa cokelat

Kemudian Olla mengenakan hijab style bernuansa cokelat, mulai dari kemeja, pants dan jilbab segi empat. Tak lupa tas mewah berwana senada jadi pelengkapnya. Dalam fotonya ini Olla berpose di salah satu ruangan, dan di belakangnya terdapat furniture serba gold yang mewah.

"Mami Olla cantik bgt sih," kata @missiderrysatari

Navy glowry





Outer dan jilbab segi empat navy, dipadukan dengan inner, pants, heels, bag hitam, serta akseoris gold jadi ootd (outfit of the day) Olla. Penampilannya yang glamor membuktikan, bahwa ia adalah sosialita yang selalu tampil fashionable.

"Kak Olla semoga sehat bahagia dan diberi umur panjang," kata @megasamudra_