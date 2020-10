Mantan peresonel JKT48, Melody Nurramdhani Laksani kerap tampil dengan gaya hijabnya yang menarik. Misalnya ketika Melody Laksani mengenakan pakaian semi formal, bisa menjadi inspirasi untuk para hijabers.

Dilansir dari akun instagram miliknya @melodylaksani92, berikut ini empat gaya hijab semi formal Melody Laksani yang bisa Anda jadikan inspirasi untuk kegiatan selama di kantor, work from home (wfh) atau ootd (outfit of the day).

Cardigan rawis dan pleated skirt

Dalam foto yang diunggahnya ini Melody memadukan antara cardigan hitam rawis, pleated skirt nude, inner dan jilbab segi empat berwarna senada. Makeup look yang digunakannya pun terlihat simpel dengan lipstik pink. "Adem banget," tulis akun @rismawan4.

Baca Juga : 4 Gaya Hijab Sporty ala Melody Laksani, Olahraga Makin Kece Nih!

Coat cokelat

Selanjutanya Melody memakai coat cokelat yang dipadukan dengan pants nude, serta jilbab segi empat polos berwarna senada. Gaya hijab semi formalnya kali ini cocok bagi hijabers yang ingin tampil simpel, namun tetap fashionable.

Dalam fotonya ini, Melody tengah berada di sebuah store di Pekanbaru, Provinsi Riau. "Senang banget bisa main2 ke Pekanbaru :)," kata Melody dalam keterangan fotonya itu.

Outer abu-abu

Kemudian gaya hijab semi formal Melody yang lainnya, yaitu ketika ia memakai long outer abu-abu tanpa lengan. Ia memadukannya dengan manset putih, jilbab segi empat silver, legging hitam dan flat shoes putih. Simple, namun tetap cantik ya. "Gakuat dahlah terlalu cantik," kata @syifaalya12. Nuansa nude

Gaya hijab semi formal bernuansa nude yang dipilih Melody ini cukup menarik, lho. Ia memakai pleated kemeja dengan tali pita di bagian lehernya, jilbab segi empat semua dengan nuansa nude. Makeup look yang dipilihnya pun terlihat natural. "Selamat Hari Minggu semuanyağŸ¤Ž ngapain aja, kemana aja??," tulis Melody.