Mengonsumsi cukup kalsium sangat penting bagi pertumbuhan tulang manusia. Kalsium akan membantu meningkatkan massa tulang sehingga seseorang dapat terhindar dari osteoporosis.

Namun banyak mitos yang beredar seputar kalsium. Kabarnya kelebihan kalsium dapat menyebabkan batu ginjal. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PB. PEROSI, DR. dr. Fiastuti Witjaksono, MKM, MS, Sp.GK-K mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir kelebihan kalsium.

“Kebutuhan kalsium bervariasi kalau anak membutuhkan 700-1.000 per hari. Kalau minum susu bisa mencukupi 300 kalsium. Tapi kalau susunya diperkaya lagi dengan kalsium, maka bisa mencapai 600,” ucap dr. Fiastuti, dalam Talkshow ‘Love Your Bones, Protect Your Future’ belum lama ini.

Ia mengatakan, hal yang paling ditakutkan adalah makanan yang telah diperkaya dengan kalsium di dalamnya. Jika tidak dikontrol dengan baik maka kondisi ini akan membuat seseorang menjadi kelebihan kalsium.

“Kalau makan dari bahan makanan sumber, umumnya tidak berlebihan. Tapi banyak makanan yang ditambah nutrisinya. Ada juga penggunaan suplemen. Yang penting jumlahnya tidak boleh lebih dari 500 mg karena akan menyebabkan penyumbatan,” lanjutnya.

Lebih lanjut dr. Fiastuti juga menyarankan ibu hamil untuk mengonsumsi kalsium dalam jumlah yang banyak. Sebab kalsium tersebut sangat berguna untuk petumbuhan tulang pada janin di dalam kandungan.

“Ibu hamil harus cukup kalsiumnya, karena kalsiumnya diambil dulu oleh anak. Anak menyedot semua nutrisi dari ibunya sehingga ibunya menjadi membutuhkan nutrisi yang lebih banyak,” tuntasnya.

(DRM)